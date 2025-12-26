BMW M4 GT3 EVO conquista Fortnite y Rocket League

Con un diseño inspirado en el animé Bleach, BMW combina carreras, cultura pop y gaming para atraer a las nuevas generaciones.

Tras brillar en los circuitos durante su primera temporada de 2025, el BMW M4 GT3 EVO da ahora un salto al mundo digital, debutando en Fortnite y Rocket League, dos de los videojuegos multijugador más populares del planeta.

Esta iniciativa surge de la colaboración entre BMW M Motorsport y Epic Games, con el objetivo de acercar la emoción de las carreras GT a un público joven y conectado con la cultura gamer.

El modelo no llega solo. En el universo virtual, el BMW M4 GT3 EVO luce un diseño especial inspirado en Bleach, una de las series de animé más populares del mundo. La estética del auto toma como referencia el traje del protagonista, Ichigo Kurosaki, dando como resultado un look llamativo, agresivo y totalmente reconocible para los fans del anime y los videojuegos.

Esta conexión entre lo virtual y lo real también se puede ver fuera de la pantalla. Un BMW M4 GT3 EVO real, con el mismo diseño Bleach, está siendo exhibido en el BMW Welt, en Munich, hasta el 11 de enero de 2026, permitiendo a los visitantes conocer de cerca el auto que ya causa furor en el mundo gamer.

La colaboración no se queda ahí. Puma también se suma a esta mezcla de automovilismo y cultura pop, poniendo a disposición en la tienda de Fortnite las zapatillas BMW M Motorsport Hypnotic LS, reforzando el cruce entre moda, deporte y videojuegos.

“Al integrar el BMW M4 GT3 EVO en Rocket League y Fortnite mostramos a un público joven la fascinación por BMW M Motorsport y las carreras GT”, aseguró Timo Brückner, director de Proyecto de BMW M Automotive Gaming.

Con esta acción, BMW y Epic Games continúan una relación que ya ha dejado hitos importantes, como la presencia de otros modelos en Rocket League y la creación de la isla Hypnopolis en Fortnite, donde los jugadores pudieron diseñar su propio BMW.