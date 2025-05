BMW Serie 2 Gran Coupé: elegancia y deportividad alemana

BMW Chile pone a la venta la segunda generación del Serie 2 Gran Coupé, un modelo que debutó en el mercado nacional en 2020, en plena pandemia.

La nueva entrega comparte plataforma con su antecesor (UKL) y con el Serie 1, pero se renueva por completo para entregar más estilo y deportividad al segmento de compactos premium, que si bien para muchos es una evolución profunda, la firma bávara lo tilda de nueva generación.

“El lanzamiento del nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé en Chile es una muestra más de nuestro compromiso con la innovación y el diseño premium. Este modelo no solo ofrece un rendimiento excepcional, sino que incorpora lo último en tecnología digital, brindando a nuestros clientes una experiencia de conducción única y vanguardista.”, así indicó Maria José Sáez Hechtle, Gerente de Marketing & Customer Experience de BMW Chile.

Un diseño más limpio y puro, resaltan la deportividad y elegancia de este sedán coupé de cuatro puertas. Fabian Kirchbauer

El diseñador mexicano José Casas fue el encargado de trabajar la nueva silueta y dar vida a un modelo más moderno, con líneas más limpias y claro. Sin dejar de ser un sedán coupé de cuatro puertas, destaca su frontal derivado del Serie 1, con focos alargados y una parrilla un poco más pequeña, mientras que por el lateral hay un rediseño de las manillas de las puertas, nuevo diseño de llantas y una nueva propuesta del pliegue de Hofmaister, de la ventanilla trasera fija y que incluye el número de su puesto en la gama (ya visto en el Serie 5). En la zaga hay nuevas luces con una característica firma luminosa LED.

El característico pliegue Hofmaister de la ventanilla trasera fija cambia un poco, mientras que en la zaga luce nuevas luces. Fabian Kirchbauer

El nuevo Serie 2 Gran Coupé es ligeramente más grande que su antecesor. Mide 4.526 mm (218 Dynamic y 218 M Sport)/ 4.546 mm (235 M Sport xDrive) de largo, 1.800 mm en ancho y su altura llega a los 1.420 mm (218 Dynamic y 218 M Sport)/ 1.445 mm (235 M Sport xDrive). En tanto su distancia entre ejes es de 2.670 mm y su maletero tiene una capacidad de carga de 430 litros.

En el interior destaca el ya conocido BMW Live Cockpit Professional conformado por dos grandes pantallas unidas por el mismo marco y cristal curvado. La primera, es el cuadro de instrumento y mide de 10,25″; la segunda también es de la misma dimensión, pero es para el sistema multimedia. Bajo él, se encuentra el cargador inalámbrico.

En el interior del BMW Serie 2 Gran Coupé destaba el BMW Live Cockpit Professional conformado por dos grandes pantallas unidas por el mismo marco y cristal curvado. Fabian Kirchbauer

También hay un nuevo selector de transmisión, donde también se alberga el botón de encendido, los intermitentes de emergencia, entre otros, y destaca la iluminación ambiental LED en las esquinas y al centro bajo la pantalla multimedia.

Mecánicas del BMW Serie 2 Gran Coupé

El nuevo modelo de BMW está disponible en Chile en dos bloques. El primero es para la versión 218 y se trata de un motor tricilíndrico de 1.5 litros Twin Turbo con 156 Hp y 230 Nm, asociado a una caja automática de doble embrague de siete marchas y que transfiere el par al eje delantero.

Luego están las variantes 235 M Sport xDrive que equipan un bloque 2.0 Twin Turbo con 317 Hp y 400 Nm, gestionados por la misma caja automática de doble embrague y tracción integral. Acelera de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos y su velocidad máxima es de 250 km/h.

Respecto a los consumos homologados por el 3CV, el 218 rinde 13,9 km/l; 16,9 km/l en mixto y 19,2 km/l en carretera; y el 235 M Sport xDrive homologa 9,9 km/l en ciudad; 12,8 km/l en conducción mixta y 15,6 km/l en carretera.

Alto nivel de equipamiento

El 218 del Gran Coupé se ofrecerá en versión Dynamic, el que incluye asientos delanteros deportivos, espejos exteriores e interior antideslumbrantes, espejos exteriores abatibles eléctricamente, sistema de audio BMW con 6 parlantes 100W de potencia, sistema operativo BMW iDrive 7.0 con widgets y pantallas personalizables, faros delanteros LED, sensores de lluvia y luz, llantas de aleación de 17′' entre otros.

El 218 Gran Coupé M Sport HEA agrega, tapiz de Tela Trigon/Cuero Sensatec, volante M deportivo de cuero multifunción, terminaciones interiores “Illuminated Boston” y el paquete M Sport, que viene con zócalo en puertas específico M, tablero de instrumentos con costuras en contraste, reposapiés conductor de aluminio M, llantas de aleación M aro 18, paquete aerodinámico M Sport, suspensión deportiva M (10 mm rebajada) y bordes de puertas en BMW Individual Shadow Line.

Los modelos con paquete M Sport montan llantas de aleación de 18 o 19''. Fabian Kirchbauer

Finalmente el 235 Gran Coupé M Sport xDrive HEA suma sistema de acceso sin llaves Comfort Access System con apertura y cierre, llantas de aleación M de 19′' bicolor, climatizador bizona automático, alfombrillas de velours específicas M, asientos delanteros de Alcantara tipo butaca M calefaccionados, sunroof panorámico eléctrico, sistema de sonido HiFi Harman Kardon con 12 altavoces y amplificador de 205W, sistema operativo BMW iDrive 9.0 con widgets y pantallas personalizables, sistema con disco duro de 20 GB, faros delanteros de LED adaptativos con luces de día, iluminación ambiental (6 colores, Welcome Light Carpet, etc) y el paquete M Sport que suma pedales look acero inoxidable, llave con insertos en negro brillante y designación .

En seguridad todos llevan el paquete Parking Assistant, seis airbags, frenos ABS con control dinámico de frenada (DBC), control de frenada en curva (CBC), función de secado de frenos, ISOFIX, monitor de falla en neumáticos, control dinámico de tracción (DTC) y de estabilidad (DSC).

Además suma ADAS de serie, como dirección deportiva variable, recuperación de energía en frenada, control velocidad crucero con función de frenado, asistente de partida en pendiente, Performance Control y el paquete Driving Assistant conformado por: Advertencia de salida de carril con vibraciones en volante, advertencia de cambio de carril con monitoreo de punto ciego, asistente de control de línea, asistente de evasión, advertencia de intersección, advertencia de sentido contrario, advertencia de colisión frontal con intervención de frenos, advertencia de tráfico cruzado en la parte trasera y prevención de colisión trasera.

Los precios son los siguientes:

- BMW 218 Gran Coupe Dynamic: $ 37.900.000

- BMW 218 Gran Coupé M Sport HEA: $ 40.900.000

- BMW 235 Gran Coupé M Sport xDrive HEA $ 57.500.000