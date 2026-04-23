BMW Serie 7 se reinventa: lujo, tecnología Neue Klasse y hasta 720 km eléctricos

El nuevo BMW Serie 7 marca un antes y un después en la historia de la marca alemana. En su séptima generación, el modelo refuerza su posición como referente del lujo y también se convierte en el primero de su tipo en incorporar tecnologías derivadas de la plataforma Neue Klasse, anticipando el futuro de BMW.

A nivel de diseño, el Serie 7 adopta un lenguaje completamente renovado, con una silueta monolítica y una presencia imponente. Destacan la parrilla iluminada Iconic Glow y los faros de cristal minimalistas, que le otorgan una identidad visual única.

De perfil, las superficies limpias y detalles refinados refuerzan su elegancia, mientras que en la zaga predominan líneas simples y luces rediseñadas. La personalización también juega un rol clave, con opciones como pinturas BMW Individual de doble acabado y llantas de hasta 22 pulgadas.

El interior redefine la experiencia a bordo con un enfoque en confort y tecnología. Materiales como cuero, madera, metal y cristal crean una atmósfera sofisticada, complementada por innovaciones como el nuevo BMW Panoramic iDrive y la pantalla para el pasajero.

A esto se suma el BMW Theatre Screen, que permite disfrutar de contenido en 8K, junto a un sistema de sonido Bowers & Wilkins con Dolby Atmos, transformando el habitáculo en un verdadero salón de lujo.

DANIEL KRAUS

En términos tecnológicos, el modelo incorpora el sistema operativo BMW OS X, con inteligencia artificial integrada a través del asistente personal y compatibilidad con Amazon Alexa+. La conectividad es total, con actualizaciones remotas, llave digital y un ecosistema digital que evoluciona constantemente.

Uno de los puntos más destacados es su amplia gama de motorizaciones. El nuevo Serie 7 ofrece desde motores de combustión con tecnología mild-hybrid hasta versiones híbridas enchufables y variantes 100% eléctricas. Estas últimas, gracias a la sexta generación del sistema BMW eDrive, alcanzan autonomías superiores a los 720 km (WLTP), posicionándose entre las más avanzadas del segmento.

La conducción también evoluciona con sistemas de asistencia de nivel 2, incluyendo el Motorway Assistant que permite conducción sin manos en autopista y funciones avanzadas de estacionamiento asistido con inteligencia artificial.

Todo esto se complementa con una suspensión neumática adaptativa de serie, que equilibra confort y dinamismo, manteniendo el ADN de conducción característico de BMW.

Además, el modelo incorpora una versión blindada, el BMW 7 Series Protection, con certificación de seguridad de alto nivel, y refuerza su compromiso con la sostenibilidad mediante procesos productivos eficientes y uso de materiales reciclados.

Con esta renovación, el BMW Serie 7 apuesta por redefinir el lujo anticipando el camino tecnológico que seguirá el futuro de la marca.