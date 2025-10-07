Cambian las patentes: tendrán cinco letras y también habrá verdes

Cuando fueron incorporadas en 2007, se suponía que las patentes con cuatro letras y dos números durarían hasta 2045. Sin embargo, el parque automotor ha crecido mucho más de lo presupuestado y ya se están acabando las combinaciones disponibles.

Por esta razón, el Ministerio de Transportes informó que a partir de 2027 de actualizará el sistema, tanto para vehículos como motocicletas.

La primera adaptación será para las dos ruedas, que comenzará en dicha fecha, debido a que solo queda un stock de 108.945 matrículas. Pasará de tres letras y dos dígitos a cuatro y uno.

Para 2029 está prevista la incorporación del cambio para los vehículos de cuatro o más ruedas, para los cuales aún quedan 1,2 millones de combinaciones disponibles. En este caso, las patentes pasarán de cuatro números y dos letras, a cinco y una.

Además, se incorporará una patente verde, para los vehículos eléctricos e híbridos enchufables, facilitando su fiscalización y también eventuales labores de rescate.

El formato actual fue adoptado en septiembre de 2007, reemplazando el esquema anterior de dos letras y cuatro dígitos. En su diseño original se contemplaban cerca de nueve millones de combinaciones posibles. Sin embargo, el crecimiento exponencial del parque automotor ha acelerado el uso de esas combinaciones hasta casi agotarlas.

Con este nuevo sistema, habrá 1.750.000 millones opciones de patentes para las motos y 40 millones para los autos.