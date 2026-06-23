Carlos Saini asume la gerencia de Suzuki Chile

La conducción de una de las marcas más relevantes del mercado automotor chileno inicia una nueva etapa. Con más de una década de experiencia en la industria, Carlos Saini fue nombrado nuevo gerente de Suzuki Chile, cargo que asumirá luego de que Christian Renner fuera designado gerente general de Inchcape Panamá.

Ingeniero comercial de la Universidad de Chile, Saini ha desarrollado gran parte de su carrera profesional al interior de la compañía. Ingresó como analista en el área de estudios y posteriormente ocupó el cargo de gerente zonal, hasta asumir en 2021 como gerente comercial de Suzuki Chile.

Durante los últimos años, el ejecutivo ha estado a cargo de diversas estrategias comerciales que contribuyeron al fortalecimiento de la marca y a consolidar su posición entre las más vendidas del mercado nacional.

Su nombramiento se produce en un contexto favorable para la firma japonesa, que mantiene una sólida presencia en Chile y continúa ubicándose entre los actores más importantes de la industria automotriz local.

“Estoy muy contento de asumir este desafío y continuar construyendo sobre el trabajo realizado por nuestros equipos durante los últimos años. Suzuki es una marca profundamente valorada por los chilenos y seguiremos enfocados en fortalecer nuestra propuesta de valor, potenciar nuestra red de concesionarios y seguir ofreciendo productos y servicios que respondan a las necesidades de nuestros clientes”, dijo Saini.

Con este cambio, Suzuki Chile busca dar continuidad a su estrategia de crecimiento y consolidar el trabajo realizado en los últimos años, apoyándose en la experiencia y conocimiento que Saini ha desarrollado dentro de la organización.