Caterham convertirá en eléctrico su emblemático Seven

La electromovilidad se empieza a llevar todo. Es como una aspiradora, como un hoyo negro, donde vehículos nuevos y clásicos caminan sin opción hacia la conversión. Ahora el que se suma al listado de íconos como el Charger y el Challenger -entre otros- es el Caterham Seven, el heredero directo del Lotus Seven.

El emblemático roadster fue todo una inspiración. De diseño minimalista, caminaba en perfecta sintonía con la filosofía del fundador de Lotus, Colin Chapman, de ofrecer alto rendimiento con peso ligero.

Pero el destino del Seven desde hace años recae en Caterham. Y para mantenerse con vida, la empresa deberá reinventarlo a la era eléctrica. Tal vez esto no sería del agrado de Chapman.

No es tarea simple. El mayor obstáculo para Caterham es cómo entregar un Seven eléctrico tan centrado en el conductor como el automóvil a gasolina.

A eso se le suma el ingresar suficientes baterías en el diminuto cuerpo del Seven para garantizar una longevidad decente a velocidades de pista y al mismo tiempo mantener su bajo peso bajo.

El desafío es grande, pero en Caterham aseguran que están preparados, al punto que la compañía adelantó un teaser del que EV Seven Concept, el podría ser el Seven eléctrico.

El conceptual cuenta con un solo motor en el eje trasero, que genera 240 Hp. La batería es una unidad de 40 kwh capaz de cargar hasta 152 kw mediante un cargador rápido.

Caterham señala que el concept alcanzará 100 km/h cuatro segundos y llegará a un máximo de 160 km/h. La compañía también precisó que el peso en vacío será inferior a 700 kg, poco más de 100 kg más pesado que el histórico Seven. El objetivo de Caterham es igualar aproximadamente el peso de un Seven a gasolina con un pasajero.

“Cualquier Seven eléctrico debe poder usarse tanto en la carretera como en la pista”, dijo Bob Laishley, director ejecutivo de Caterham, agregando que “para esto último, significa ser capaz de un ciclo de conducción repetible 20-15-20: conducir en la pista durante 20 minutos y recargar en 15 minutos con suficiente energía para conducir durante otros 20 minutos”.

Antes de que se ilusionen, el EV Seven no está destinado a la producción, pero sí se utilizará como estudio de viabilidad para un futuro Seven eléctrico.

Desarrollado en sociedad con Swindon Powertrain, una compañía que desarrolla sistemas de propulsión para autos de carrera, hará su debut en julio en el Festival de Velocidad de Goodwood.

Como señalamos, aunque no está destinado a la producción, Caterham está desarrollando un automóvil deportivo eléctrico. A cargo de ese proyecto está el diseñador Anthony Jannarelly y se espera que se revele a finales de 2023.