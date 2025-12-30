Nuevo Avatr 11: Changan inicia su etapa premium en Chile
El amplio SUV 100% eléctrico llega con una única versión que incorpora un alto nivel tecnológico. Su autonomía es de 575 kilómetros.
Changan presentó una actualización de su estrategia corporativa, con la que reorganiza su portafolio de productos bajo una sola marca.
Así, las líneas Changan, Deepal y Avatr convivirán dentro de una estructura unificada, manteniendo sus identidades y posicionamientos, pero respaldadas por una visión común orientada a la tecnología, la innovación y la sostenibilidad. El objetivo es fortalecer la identidad de la marca y simplificar su oferta para el mercado local.
Avatr 11: debut de la línea premium
En el marco de este anuncio, la marca presentó el Avatr 11, el primer modelo de su nueva gama premium en Chile. Se trata de un SUV totalmente eléctrico que llega en una única versión y que fue desarrollado en conjunto con CATL, encargada de la batería y su gestión, y Huawei, responsable de los sistemas de conectividad y asistencias avanzadas a la conducción.
Diseño y dimensiones
El Avatr 11 presenta proporciones amplias, con 4.880 mm de largo, 1.970 mm de ancho y 1.601 mm de alto, además de una distancia entre ejes de 2.975 mm.
Estas dimensiones permiten un habitáculo espacioso para cinco ocupantes, junto a un maletero trasero de 395 litros y uno delantero de 95 litros.
Su diseño exterior se caracteriza por líneas aerodinámicas, manillas retráctiles, faros LED de trazos delgados, llantas de 21 pulgadas y un techo panorámico con protección UV.
Interior y equipamiento
El interior combina materiales de buen nivel, como cuero Nappa, con una propuesta digital compuesta por tres pantallas: una central de 15,6 pulgadas para el sistema multimedia, un panel de instrumentos de 10,25 pulgadas y otra pantalla del mismo tamaño para el copiloto.
El equipamiento incluye climatizador bizona, sistema de purificación de aire, conectividad wi-fi, cargador inalámbrico, asientos delanteros eléctricos con funciones de calefacción, ventilación y masaje, además de un sistema de audio Meridian con 25 parlantes.
Seguridad y tecnología
En seguridad, incorpora seis airbags y un completo paquete de asistencias avanzadas desarrolladas por Huawei, entre ellas control crucero adaptativo, alerta de colisión, mantenimiento y centrado de carril, monitoreo de punto ciego, frenado automático y asistente de estacionamiento.
Motorización eléctrica
El Avatr 11 cuenta con un motor eléctrico de 308 Hp y 350 Nm de torque, asociado a una batería de 90,38 kWh que le permite una autonomía de hasta 575 kilómetros según el ciclo NEDC.
Acelera de 0 a 100 km/h en 6,6 segundos y admite carga rápida, alcanzando del 30% al 80% en aproximadamente 15 minutos.
¿Cuánto cuesta el Avatr 11?
El modelo llegará próximamente a los concesionarios con un precio de $64.990.000. Ofrece una garantía de 5 años o 120.000 km para el vehículo y de 8 años o 160.000 km para el sistema eléctrico
