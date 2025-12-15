SUSCRÍBETE POR $1100
    Chevrolet celebra los 250 años de EE.UU. con una colección especial de sus clásicos

    La serie conmemorativa incorpora diseños inspirados en la bandera estadounidense y apoyará a organizaciones que trabajan con veteranos de guerra.

     

    El aniversario 250 de Estados Unidos será el telón de fondo para una de las apuestas más simbólicas de Chevrolet: la colección Stars & Steel. Son cinco modelos producidos en plantas de ese país y pensados para encarnar el espíritu nacional a través de acabados temáticos, colores especiales y una carga de tradición que busca conectar con los conductores más patriotas.

    La serie Stars & Steel contempla los modelos: Corvette, Silverado EV, Silverado LD, Silverado HD y Colorado, cada uno con paquetes estéticos exclusivos basados en los colores y franjas de la bandera estadounidense. Son combinaciones especiales de pintura, detalles en tonos metálicos, insignias “250” y una selección de accesorios pensados para reforzar la identidad del aniversario.

    El caso más limitado es el Corvette Stars & Steel Limited Edition, del cual solo se fabricarán 250 unidades disponibles entre las versiones Stingray y ZR1X. Ofrecerá combinaciones como carrocería Arctic White o Black, interiores en azul Santorini o rojo Adrenaline, franjas inspiradas en la bandera y una placa interior numerada.

    En los modelos de camionetas (incluidas las versiones eléctricas y de trabajo pesado) la colección suma elementos como llantas negras de gran tamaño, paquetes off-road, sistemas de frenos Brembo, gráficos especiales y accesorios que van desde barras deportivas hasta cubre pick-up.

    Aporte a organizaciones de veteranos

    Por cada vehículo Stars & Steel vendido, Chevrolet donará US$250 a fundaciones que apoyan a veteranos de guerra y sus familias. Además, un Corvette ZR1X único será subastado en enero de 2026 y toda su recaudación será destinada a la fundación Tunnel to Towers, que ayuda a familias de primeros respondedores y exmilitares.

    El primer encuentro del público con la colección será en un clásico: el tradicional partido de fútbol americano universitario entre el Ejército y la Armada, este sábado 13 de diciembre en Baltimore.

    Con esta iniciativa, Chevrolet busca reforzar su vínculo con el mercado estadounidense, donde se jacta que casi el 87% de la población vive a menos de 16 kilómetros de un concesionario de la marca.

