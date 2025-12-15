Chevrolet celebra los 250 años de EE.UU. con una colección especial de sus clásicos

El aniversario 250 de Estados Unidos será el telón de fondo para una de las apuestas más simbólicas de Chevrolet: la colección Stars & Steel. Son cinco modelos producidos en plantas de ese país y pensados para encarnar el espíritu nacional a través de acabados temáticos, colores especiales y una carga de tradición que busca conectar con los conductores más patriotas.

La serie Stars & Steel contempla los modelos: Corvette, Silverado EV, Silverado LD, Silverado HD y Colorado, cada uno con paquetes estéticos exclusivos basados en los colores y franjas de la bandera estadounidense. Son combinaciones especiales de pintura, detalles en tonos metálicos, insignias “250” y una selección de accesorios pensados para reforzar la identidad del aniversario.

El caso más limitado es el Corvette Stars & Steel Limited Edition, del cual solo se fabricarán 250 unidades disponibles entre las versiones Stingray y ZR1X. Ofrecerá combinaciones como carrocería Arctic White o Black, interiores en azul Santorini o rojo Adrenaline, franjas inspiradas en la bandera y una placa interior numerada.

En los modelos de camionetas (incluidas las versiones eléctricas y de trabajo pesado) la colección suma elementos como llantas negras de gran tamaño, paquetes off-road, sistemas de frenos Brembo, gráficos especiales y accesorios que van desde barras deportivas hasta cubre pick-up.

Aporte a organizaciones de veteranos

Por cada vehículo Stars & Steel vendido, Chevrolet donará US$250 a fundaciones que apoyan a veteranos de guerra y sus familias. Además, un Corvette ZR1X único será subastado en enero de 2026 y toda su recaudación será destinada a la fundación Tunnel to Towers, que ayuda a familias de primeros respondedores y exmilitares.

El primer encuentro del público con la colección será en un clásico: el tradicional partido de fútbol americano universitario entre el Ejército y la Armada, este sábado 13 de diciembre en Baltimore.

Con esta iniciativa, Chevrolet busca reforzar su vínculo con el mercado estadounidense, donde se jacta que casi el 87% de la población vive a menos de 16 kilómetros de un concesionario de la marca.