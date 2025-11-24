Chevrolet renueva su línea de camiones Euro VI en Chile con mayor potencia, eficiencia y tecnología

Chevrolet con tecnología Isuzu acaba de lanzar su renovada gama de camiones Euro VI, una línea de 18 modelos orientados a operaciones urbanas, interurbanas e industriales, que apuntan a una mayor eficiencia, con menos emisiones y mejor desempeño operativo para enfrentar la nueva normativa que entrará en vigor el 5 de enero de 2026.

La actualización técnica se refleja principalmente en la serie N, que incorpora el nuevo motor 4JZ1 de 2.999 cc, disponible en los modelos NKR y NPR. Esta mecánica eleva la potencia y el torque, incorpora inyección directa common rail con inyectores G4S i-ART, que ajustan electrónicamente la cantidad de combustible para lograr combustiones más precisas, y suma un turbo VGS de geometría variable, clave para mejorar la respuesta en baja y optimizar el consumo.

La serie F también recibió mejoras sustanciales, como aumentos de potencia, nuevas opciones de cajas, incluidas transmisiones automatizadas, y configuraciones de cabina y distancia entre ejes para adaptarse a múltiples aplicaciones. Destacan el FRR con cabina extendida y el FVR, disponible en varias longitudes para maximizar capacidad y versatilidad.

En materia ambiental, los motores cumplen con la exigente normativa Euro VI gracias a un conjunto de sistemas que reducen hasta 77% los óxidos de nitrógeno y 67% el material particulado respecto de la generación anterior. Entre ellos se incluyen SCR con AdBlue, filtros DPF, EGR optimizado y protocolos de pruebas más exigentes en condiciones reales de uso.

A esta renovación se suma un componente clave, que es que todos los modelos vienen equipados con OnStar Negocios, la nueva plataforma de telemetría y gestión de flotas de Chevrolet.

Este sistema entrega datos en tiempo real provenientes directamente del computador del camión (RPM, odómetro, temperatura, consumo, velocidad, horómetro, entre otros) y permite crear alertas, configurar geocercas y generar más de 100 reportes personalizados. Según la marca, estas herramientas pueden reducir los costos operativos de una flota hasta en un 20%.

La plataforma puede administrarse desde una app móvil o un portal web, e incluye un año gratuito al adquirir cualquier camión nuevo. Esto facilita la adopción de herramientas digitales que ayudan a planificar rutas, anticipar mantenimientos y mejorar hábitos de conducción.

“Este lanzamiento representa un salto sustancial para nuestra oferta comercial: entregamos motores más potentes y eficientes que, sumados a un soporte integral de postventa y a la conectividad de fábrica, permiten a nuestros clientes mejorar la continuidad operativa de sus negocios”, aseguró Mauricio Yáñez, gerente comercial de Camiones Chevrolet con tecnología Isuzu.