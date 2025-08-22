Chevrolet se viene con todo: 5 novedades para lo que queda de 2025

Con un gran evento realizado en Lima, Chevrolet presentó todas sus novedades para la segunda mitad de 2025, que se viene bastante recargada, que incluye cinco novedades para el mercado chileno.

A saber: los nuevos Onix y Onix Plus en el segmento de automóviles; la nueva Tracker y los inéditos Spark EUV y Captiva EV, entre los SUV

“Nuestro plan contempla la actualización de los modelos más vendidos y apreciados por los clientes, así como la expansión de nuestra línea de vehículos eléctricos del portafolio Chevrolet. Con este lanzamiento simultáneo reforzamos nuestra posición en los segmentos estratégicos del mercado y ofrecemos en la región lo que el consumidor valora: diseño inteligente, tecnología avanzada y excelente desempeño”, comentó Raul Mier, director comercial del Clúster Pacífico en General Motors Sudamérica.

Chevrolet Onix

Para continuar con el éxito de los modelos Onix y Onix Sedan, llegan sus nuevas versiones con un diseño más refinado, con un frontal en el que destacan los nuevos faros full LED, que mejoran la iluminación en un 61%. El paragolpes delantero fue rediseñado para mejorar la estética y funcionalidad, facilitando su paso por rampas y baches. En la parte trasera, las luces del Sedan son ahora translúcidas, y el hatchback gana un toque deportivo con un difusor inferior del parachoques.

El gran salto está en el interior, con la introducción del cockpit virtual: un panel digital unido a la pantalla de 11” del MyLink. El aire acondicionado fue optimizado con inteligencia artificial, y todas las versiones ahora incluyen Wifi nativo y llave presencial como equipamiento de serie.

El nuevo Onix sedan y hatchback llegan con el eficiente motor turbo de 1.0L con 114 Hp de potencia, un torque constante de 160 Nm y con una transmisión automática de 6 marchas.

Se espera en Chile para diciembre.

Chevrolet Tracker

La nueva Chevrolet Tracker 2026 debuta con mejoras significativas, como su nuevo frontal con luces en dos niveles, una nueva parrilla trapezoidal y parachoques que resaltan su presencia, al igual que nuevos aros y las luces traseras rediseñadas.

Conserva su motor Turbo de 1.2 litros de 130 Hp y 190 Nm de torque, acoplado a una caja automática de 6 velocidades desde su versión de entrada.

El interior tiene asientos de espuma de diferentes densidades, superficies acolchadas y materiales agradables al tacto. Entre los equipamientos avanzados destaca su concepto de cabina digital con dos pantallas interconectadas de alta definición: una de 8” en el panel de instrumentos y otra de 11” para el nuevo sistema MyLink, con navegación intuitiva, proyección inalámbrica y alta velocidad de respuesta.

También debe arribar al país en diciembre.

Chevrolet Groove

No se trata solo de una actualización, es ahora un modelo distinto, construido sobre una nueva plataforma con mayores dimensiones, mejor desempeño, más equipamiento y mayor seguridad.

Equipa un motor de 1.5 litros DOHC, 4 cilindros, con distribución variable, que entrega 98 Hp y 143 Nm de torque. Está disponible con transmisión manual de 6 velocidades (LTZ) o CVT de 8 cambios simulados (RS), priorizando eficiencia y suavidad de marcha.

Visualmente más estilizado, robusto e imponente, estrena el Black Bowtie en su parrilla frontal, una seña de identidad moderna, con líneas más agresivas y una estética que lo acerca al ADN visual de la marca. Incorpora un paquete completo de seguridad activa y pasiva con 6 airbags, asistente de cambio de carril, sistema de frenos ABS + EBD, alerta de colisión frontal con asistente inteligente de frenado, asistente de arranque en pendiente y frenado de emergencia, asistente de cambio de carril.

Aterriza en octubre.

rudh bouchebel

Chevrolet Spark EUV

El nuevo Spark EUV es un vehículo compacto 100% eléctrico y llega con un equipamiento completo para su categoría, incluyendo el nuevo sistema Chevrolet Intelligent Driving, un conjunto avanzado de tecnologías de asistencia al conductor.

Entre sus innovaciones está el control de velocidad crucero adaptativo con asistente de crucero en curvas. También incluye freno de estacionamiento electrónico, cámara 360°, asiento del conductor con ajuste eléctrico y espejos laterales con rebatimiento automático.

Cuenta con un motor eléctrico de 75KWH de potencia, que genera 100,1 Hp y un torque de 180 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en unos 11 segundos y su batería de 42 kWh brinda una autonomía de hasta 360 kilómetros (Ciclo NEDC, New European Driving Cycle).

Ya está en Chile, a un precio de $20.990.000 (bonos incluidos).

Jeff Ludes

Chevrolet Captiva EV

La nueva Captiva EV es una nueva versión 100% eléctrica de este SUV de tamaño mediano. Posee un motor eléctrico de 201 Hp y 310 Nm, que junto con su batería LFP de 60Kwh, entrega una autonomía de hasta 415 Km bajo el ciclo NEDC.

También incluye el sistema de Chevrolet Intelligent Driving con más de 10 ADAS como control crucero adaptativo, asistente en tráfico, control de permanencia en carril, frenado automático de emergencia, entre otras. Suma una gran pantalla táctil central de 15,6”

Se espera para noviembre.