Chevrolet Suburban: Primer auto con una estrella en el Paseo de la Fama

Puede que no lo hayas notado, sobre todo si no eres fanático del cine, pero la Chevrolet Suburban se ha transformado en uno de los 'actores' más asiduos en Hollywood. Desde su debut en 1952, el familiar grande de GM ha aparecido en más 1.750 películas y series de televisión, incluyendo al menos una serie por año desde 1956 y al menos un filme desde 1960. Y muchas de esas apariciones ni siquiera tuvieron una mención. Ahora la Suburban obtiene lo que merece, puesto que se convirtió en el primer auto en la historia en tener una estrella en el Hollywood Walk of Fame.

Suburban

Técnicamente, la Cámara de Comercio de Hollywood, que entrega la estrella, reconoce a dos modelos de Chevrolet. Aunque la estrella está etiquetada exclusivamente para la Suburban, la parte de abajo de la placa también suma a la Tahoe, que es mucho más nueva que su hermana, puesto que debutó en 1995.

Suburban

La vida del Suburban en la pantalla ha tenido participación como auto familiar, policial, presidencial o uno para transportar a tradicionales malhechores, algo que combina bien cuando es negro y de vidrios tinteados.

“Cuando un convoy de Suburban negras aparece en escena, tienes claro que no es el momento para dejar tu asiento e ir por cabritas”, dijo Dennis McCarthy, un reconocido coordinador de autos que ha trabajado en varias películas de Avengers, Black Pamther y Fast & Furious.

Suburban

La Chevrolet Suburban nació como Suburban Carryall en 1935 y también ha sido reconocida como un modelo de GMC. El próximo año se cumplirán 85 años desde su estreno y la firma de General Motors alista una nueva generación, que reemplaza a la actual y que llegará con suspensión trasera independiente.

La más grande de Chevrolet también se comercializa en Chile y está equipada con un motor bencinero de 5.3 litros, que desarrolla 355 caballos de potencia.