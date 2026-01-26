China pisa el acelerador: 65 autos vendidos por minuto

En 2025, la industria automotriz china volvió a marcar un hito en ventas de automóviles, reafirmando su peso en un sector que mira con atención cada uno de sus movimientos.

Datos de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China (CAAM), indican que durante 2025 se comercializaron 34,4 millones de unidades, con un crecimiento interanual de 9,4%.

Traducido al día a día, eso equivale a unos 65 autos vendidos por minuto.

No se trata de un fenómeno puntual. Por tercer año consecutivo, el mercado chino superó la barrera de los 30 millones de autos vendidos, en un contexto de fuerte competencia entre marcas locales y extranjeras.

Parte importante de este avance se explica por el desarrollo de vehículos electrificados. En 2025, China produjo 16,6 millones de autos eléctricos e híbridos enchufables, y los vendió casi todos: 16,4 millones. Con esas cifras, el país mantuvo su liderazgo mundial en este segmento por undécimo año seguido.

El crecimiento también cruzó las fronteras. Las exportaciones de vehículos aumentaron 21,1% y superaron por primera vez los 7 millones de unidades. El dato no pasó inadvertido: China exportó más autos que Japón, algo inédito hasta ahora.

El mayor salto se dio nuevamente en los modelos eléctricos e híbridos enchufables, cuyas exportaciones se duplicaron en un año y alcanzaron los 2,6 millones de unidades. La escala industrial y la rapidez logística comenzaron a inclinar la balanza en un mercado global que aún busca cómo responder.