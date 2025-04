China se agiganta en casa y el tablero está a su favor

En 1816 Napoleón Bonaparte dijo: “Allí hay un gigante dormido. ¡Que duerma! Porque cuando se despierte, el mundo temblará”. Más de dos siglos han pasado desde esa célebre frase y no es casualidad que esta cita -o profecía como le dicen algunos- sea recordada cada vez que se habla de China y su camino por ser la potencia que es hoy.

En la última década el salto ha sido cuantitativo y cualitativo y en la industria automotriz queda grabado a fuego -una vez más- con lo exhibido por los locales en la edición 21° del Autoshow de Shanghái. Esa mirada cooperativa y constructiva se alinea a la perfección con su agresividad y asertividad a la hora de enfrentar nuevos desafíos.

El Grupo Geely es el segundo de mayor importancia en el China y el año pasado tuvo un crecimiento de 28% en sus ventas internas respecto de 2023. En él conviven Geely Autos, Volvo Cars, Link&Co, Zeekr, Lotus, Polestar, entre otras, y todas con diferentes porcentajes de propiedad.

En el estand de Geely Autos el lema fue “AI for All, All for Safety” (“IA para todos, todos por la seguridad”), por lo que la firma no solo se centró en deslumbrar con sus diseños, sino también aprovechó de presentar sus avances tecnológicos. Las grandes estrellas fueron la presentación del conceptual Galaxy Cruiser; el anuncio de la creación del Centro Global de Seguridad de Geely, la instalación independiente de pruebas de seguridad más grande del mundo; y la creación de JiYaoTongXing, un nuevo grupo industrial que integrará sus líneas de negocio en baterías bajo la marca unificada Golden Short Blade Battery, que busca acelerar el desarrollo de baterías más seguras, con mayor densidad energética y tiempos de carga reducidos.

Geely presentó el conceptual Galaxy Cruiser, un SUV que apunta a la aventura extrema gracias a la inteligencia artificial. HECTOR RETAMAL

El Galaxy Cruiser es un SUV que apunta a la aventura extrema gracias a la inteligencia artificial y capacidades anfibias, ya que la marca confirmó que tiene una capacidad inmersión de hasta 800 mm de profundidad durante más de dos horas, sin filtraciones.

Con casi cinco metros de largo, el conceptual 100% eléctrico apunta a ser un auténtico todoterreno y promete hasta 1.000 kilómetros de autonomía y soportar ciclos de carga extremos sin degradación significativa.

El chasis del Galaxy Cruiser está gestionado por un sistema de inteligencia artificial, que entre otras funciones le permite realizar maniobras avanzadas como moverse en diagonal o lateral y girar sobre su propio eje. Además, incorpora un sistema de conducción semi autónoma asistida por sensores LiDAR y cámaras 360°.

Otras de las firmas del grupo es Lynk&Co, la que llegó hace pocos meses al país y que se define como una marca de alta gama y enfocada en la tecnología y la experiencia digital. En Shaghái estrenó su buque insignia: el modelo 900.

Lynk&Co estrenó su buque insignia: el modelo 900, un SUV híbrido enchufable de tres corridas de asientos.

Se trata un SUV híbrido enchufable de tres corridas de asientos y es el primero en utilizar la plataforma SPA Evo, la que no sólo está enfocada en la construcción de modelos de lujo y con distancias que superen los cinco metros de longitud (y una distancia entre ejes mayor 3.050 mm), sino también permite la incorporación de tecnologías avanzadas.

El Lynk&Co 900 incorpora un sistema híbrido enchufable de última generación, con una batería LFP de iones de sodio desarrollada por CATL y una capacidad de 52,38 kWh, que le permiten recorrer en modo completamente eléctricos hasta 280 km y tiene una autonomía combinada de hasta 1.443 kilómetros (ciclo CLTC). El sistema doble motor eléctrico está complementado con un motor de gasolina de 1.5 o 2.0 turbo. El 900 exhibido en la muestra china era el 2.0T, el cual ofrece una potencia combinada de 870 Hp (650 kW).

Con un diseño inspirado en elementos naturales en su exterior, la tecnología de su interior es la más avanzada de la marca denominada Zeekr G-Pilot lo integrar un chip Nvidia Drive Thor SoC y tiene conducción autónoma supervisada de nivel 3, gracias a radares, cámaras y sensores ultrasónicos.

Además, del Lynk&Co 900 también se pudieron ver los futuros modelos que llegarán a Chile, como el familiar compacto 01 (híbridos enchufable), el crossover 100% eléctrico 02 y el SUV 08.

Finalmente, otra de las marcas del Grupo Geely que deslumbró es Zeekr, la cual se rumorea podría llegar al mercado chileno este año, aunque aún no está definido de la mano de quién. La firma mostró el 9X, su primer modelo híbrido enchufable. Con una arquitectura de 800 voltios, lo que le permite realizar cargas ultrarrápidas, destaca por su diseño robusto, moderno y sofisticado. Al igual que el 900 de Lynk&co viene con el sistema G-Pilot.

Zeekr, firma perteneciente al Grupo Geely presentó el 9X.

Se asoma un independiente

La compra del 51% de la compañía china Leapmotor por parte del Grupo Stellantis, oficializada el año pasado, ha hecho que esta novel marca (fundada en 2015) comience la internacionalización de forma real (y ambiciosa) con productos globales y llenos de tecnología. Si bien ya la conocíamos en el país (estaba representada por Cidef que incluso alcanzó a lanzar el T03), la firma se relanzará a mediados de año, ahora bajo el paraguas de Stellantis Chile.

La principal novedad de Leapmotor en el Salón de Shanghái fue el B01, un sedán 100% eléctricos construido sobre la arquitectura de tracción trasera LEAP3.5, y que por dimensiones (4.770 mm de largo) se instala en el segmento C, compitiendo directamente con modelos como el Tesla Model 3. Con potencias de 132 kW (177 Hp) o de 160 kW (215 Hp) se espera que su autonomía máxima ronde 650 kilómetros (ciclo chino CLTC).

Leapmotor, marcas se relanzará en Chile de la mano de Stellantis a mediados de año, presentó el B01 HECTOR RETAMAL

Su diseño destaca por una silueta limpia y elegante, con manillas ocultas y puertas sin marcos, que le permiten tener un extraordinario coeficiente aerodinámico de 0,197 Cx.

La tecnología es uno de los pilares para esta marca y el este nuevo sedán así lo demuestran, con la incorporación de múltiples cámaras y radar láser, además, cuenta con una cabina inteligente gestionada con un chip Qualcomm 8295 de gestión y otro chip de conducción inteligente 8650. Además, en su interior destaca un clúster digital de 8,8’‘, la pantalla de infoentretenimiento de 14,6’’ y 2.5K y materiales 100% vegano.

El Grupo Chery (con su gran abanico de marcas), fue el de mayor crecimiento en ventas en 2024 en el mercado local con 64,6% respecto a lo realizado en 2023. Y es que su estrategia está dando fruto y así lo demostró en Shanghái.

Las marcas más jóvenes son OMODA | JAECOO. Conmemorando su segundo aniversario bajo el lema “2 years 2gather: From Seed to Speed”, OMODA | JAECOO presentó su nueva gama de vehículos de nuevas energías (NEV), incluyendo el C7 SHS, C5 SHS y el JAECOO 5 BEV.

Fue el J5 el que acaparó los flashes del estand, gracias a su diseño cuadriforme, con capacidades y look off-road, pero con un interior refinado. Este SUV de 4,38 metros de largo estar disponible en versión bencinera y eléctrica (la primera llegaría a Chile en julio, mientras que la BEV lo haría a fines de año) y si bien se desconocen los detalles técnicos específicos, al compartir plataforma con el C5, podría estar disponible con un bloque 1.5 Turbo de 145 Hp o un 1.6 con potencias cercanas a los 195 Hp. En tanto el J5 EV, debería tener un propulsor de 201 Hp (150 kW) con una batería de LFP y 60 kWh y una autonomía de hasta 430 kilómetros.

El Jaecoo J5 ya está confirmado para Chile.

Otros que destacaron fueron el Omoda C7 Súper Híbrido Enchufable (SHS) y el OMODA C5 SHS, ambos con el sistema Super Hybrid System que ya ha demostrado su eficiencia.

Con el debut del Omoda C3, también se estrena el diseño “energy mecha”, un concepto visual y tecnológico completamente innovador y la nueva plataforma desarrollada por la marca, diseñada para integrarse con grandes modelos de lenguaje basados en inteligencia artificial.

Luego de varios meses de especulación Chery finalmente exhibió su esperada nueva camioneta global Himla, la que llegará también a Chile a fines de este año. Fruto de una colaboración con Ford, su oferta mecánica será variada: un motor gasolinero turboalimentado de 2.4 litros; una variante híbrida enchufable (PHEV) con un bloque de 1.5 con dos motores eléctricos (326 Hp) y una variante totalmente eléctrica E-REV (Extended Rage Electric Vehicle), aún en fase de desarrollo.

Chery presentó su primera camioneta que podría verse en el mercado chileno durante el segundo semestre de este año.

BYD es uno de los líderes mundiales en sistema de propulsión para vehículos enchufables y en Shanghái destacaron los nuevos BYD Sealion 6 DM-i y BYD Sealion 6 EV, ambos con tecnología híbrida enchufable Dual Mode y construidos en la avanzada e-Platform 3.0 Evo.

Con su marca premium Denza, destapó el Z Concept Sports Car, anunciándolo como el deportivo más tecnológico del mundo; mientras que el Yangwang U8L, deslumbró por su nivel de lujo y su configuración de seis asientos.

La deportividad de la mano del conceptual Denza Z.

El Grupo Great Wall Motor tuvo principalmente renovaciones o ediciones especiales de sus modelos, como el TANK 300 o el TANK 500 Hi4-Z, pero sin duda la mayor novedad no fue un auto, sino el desarrollo un motor: el nuevo V8 4.0 turboalimentado, el primer ocho cilindros desarrollando íntegramente en China y fruto de más 10 años de investigación. Eso sí, no se entregaron mayores especificaciones ni qué modelos podrían ocuparlo.

Great Wall sorprendió con la presentación de su primer V8 4.0 litros, desarrollado íntegramente por la marca.

Y dentro de los más de 150 lanzamientos que hubo, también destacó MG Cyber X, un conceptual que adelanta lo que será el segundo miembro de la familia Cyber, pero también las ambiciones de la marca, el nuevo Changan Qiyuan Q07 y el estreno de la versión PHEV de la JAC T9.

Con la puesta en escena de las marcas chinas en el Salón de Shanghái, pareciera que las llamadas marcas tradicionales, son justamente eso, tradicionales… para algunos son demasiado temerosas al cambio, otros las defienden y las tildan de responsables. Solo la historia dirá quién estaba en lo cierto, pero de momento, en el presente, las chinas parecieran estar a un movimiento de pieza para dejar en jaque mate a esas centenarias marcas de autos.