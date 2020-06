Así queda un motor sin cambio de aceite en 130 mil kilómetros

En este caso las imágenes hablan por sí solas. No es necesario ser un experto para notar que las cosas en este motor de Audi no van nada de bien. Según el usuario, que envió las fotos al foro tdiclub.com, el dueño de este Audi TT 3.2 V6 no le realizó ningún tipo de servicio al deportivo en más de 130.000 kilómetros, ni siquiera le habría realizado los cambios de aceite correspondientes. En su lugar, este ocurrente dueño iba rellenando cuando el nivel iba bajando.

Cambio de aceite

La importancia del cambio de aceite radica en su importancia para lubricar el motor, y un aceite sucio no es capaz de llevar a cabo esa función, lo que aumenta la fricción, produce temperatura y, por consiguiente, repercute en un mayor desgaste de las piezas del motor.

Al momento de realizar el cambio de aceite, se deben considerar ciertos aspectos como el kilometraje del vehículo, tipo de lubricante y consultar el manual de propietario.

Autos con mayor kilometraje tendrán un mayor desgaste de piezas en el motor, por lo tanto -por regla general- necesitarán una mayor periodicidad en el cambio de aceite. Por ejemplo, la marca Total recomienda realizar cambios cada 5.000 kilómetros si es aceite mineral, cada 10.000 kilómetros si es semi sintético y cada 20.000 o incluso 30.000 kilómetros si es sintético.

Si tu auto tiene más de 150.000 kilómetros recorridos, la marca recomienda cambiar cada 16.000 kilómetros, o también realizar el cambio una vez al año sin importar la distancia recorrida. Esto se hace para evitar que las piezas del motor se desgasten rápidamente y haya que terminar cambiando piezas, que finalmente resulta en algo más caro.

Otro consejo es consultar el manual del propietario. Ahí los fabricantes especifican cada cuánto se necesita de un cambio de aceite y qué tipo de lubricante es recomendado para el motor. Y no te olvides que, de todos modos, hay que chequear siempre preventivamente el nivel de aceite. Basta con retirar la varilla del aceite para ver si el nivel es el correcto (este procedimiento debe hacerse al menos 20 minutos después de detener el motor).