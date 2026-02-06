Citroën prepara una transformación profunda del C4 para marcar distancia de sus rivales

La actual versión de Citroën C4 lleva seis años en el mercado, por lo que la marca considera que ya es tiempo de empezar a proyectar el futuro diseño y se plantea hacerlo dejando atrás las fórmulas convencionales y apostando por una reinvención que rompa con lo establecido en el competitivo segmento de los compactos.

De ahí que se adelante que la próxima generación del modelo no será una simple evolución estética ni un rediseño conservador, sino una propuesta concebida para destacar por su carácter y originalidad. Hasta radical, dirían algunos.

Según declaraciones a la revista Autocar, en la firma francesa reconocen que el nuevo C4 será un proyecto de corte “experimental”, tanto en diseño como en concepto, como se aprecia en la foto del vehículo que aparece en el artículo.

El objetivo es ofrecer un producto que no se confunda con otros modelos del portafolio de Citroën ni con los hatchbacks tradicionales del mercado. “No somos una marca genérica como Volkswagen o Toyota. Podemos asumir riesgos. No me preocupa que la gente odie nuestro diseño. Pero no quiero que nadie piense que nuestro diseño es convencional”, desafió el director general, Xavier Chardon.

Queda claro que los galos buscan recuperar su espíritu histórico de innovación, tomando riesgos en proporciones, líneas y lenguaje visual, con un modelo que se vea deliberadamente distinto.

Este cambio de enfoque también responde a una estrategia más amplia dentro del grupo Stellantis, que apunta a reforzar la identidad de cada marca y evitar la homogeneización entre productos que comparten plataformas y componentes.

Si bien aún no se han revelado todos los detalles técnicos, se espera que el nuevo C4 incorpore soluciones que mejoren la eficiencia productiva y la competitividad en costos, sin perder de vista el confort y la usabilidad, valores históricamente asociados a la marca.