Clamó por ayudas estatales por la pandemia, le concedieron un préstamo de US$ 4 millones y se compró un Lamborghini

Esta noticia pareciera tomada de la agencia de La Legal, pero no. Es un hecho tan peculiar como real y es recogido por The New York Times. Sucedió en Florida, Estados Unidos, donde David T. Hines, un hombre de 29 años, fue arrestado este lunes y enfrenta tres cargos por felonía. ¿Qué sucedió? Simplemente, Hines recibió US$ 4 millones en préstamos federales que había solicitado como empresario para enfrentar el difícil momento que atraviesa la economía producto del Covid-19. En lugar de destinar el dinero para los fines establecidos, este hombre de Miami adquirió un Lamborghini Huracán, ropa y joyas. Ahora podría pasar hasta 70 años en prisión.

La gravedad del hecho reside en que David T. Hines habría cometido fraude bancario, habría emitido un falso documento y actuado fuera de los márgenes de procedimiento, de acuerdo al prosecutor de la Corte Distrital del Sur de Florida. El mismo funcionario explica que “Mr. Hines participó de un sistema de puntajes con otros empresarios que buscaban ayudas financieras federales del programa Paycheck Protection Program, una ayuda creada para que los hombres de negocios no se vieran obligados a reducir su personal en tiempos de pandemia”. Hines redactó en su documento que él daba empleo a 70 personas y que le significaban un gasto mensual de US$ 4 millones.

David T. Hines.

David T. Hines comenzó a recibir fondos del programa. Al comienzo fue beneficiado en tres oportunidades, totalizando US$ 3.984.557, de acuerdo con autoridades. Cuando acusó recibo, el hombre siguió clamando por más ayudas, por lo que en total podría haber recibido unos $ 13,5 millones, relata el Times.

El oficial a cargo de la investigación sostuvo que luego de los préstamos, Hines había gastado el dinero en joyas, costosos trajes, que había visitado resorts en Miami y que había también dilapidado el dinero en sitios web de citas. “En mayo, Mr. Hines hizo dos pagos por US$ 30 mil a una persona descrita como ‘Mom’. El mismo mes pagó más de US$ 4 mil en Saks Fifth Avenue. En junio gastó US$ 7 mil en el Setai Hotel y US$ 8.500 en la joyería Graff”, se detalla.

La guinda de la torta vino el 18 de mayo, cuando David T. Hines adquirió un Lamborghini Huracán azul por un precio de US$ 318.497 (unos $ 245 millones). Lo registró a su nombre, como si nada raro estuviera ocurriendo.

Ahora lo más seguro es que este empresario, que en el fondo tampoco parece haber tenido grandes negocios, tenga que conducir el flamante Huracán solo en sus sueños.