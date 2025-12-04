Clientes y aficionados de BMW realizan jornada de manejo en el Autódromo de Codegua

El Autódromo Internacional de Codegua fue el escenario del más reciente BMW Track Day, una actividad orientada a acercar la conducción deportiva a clientes y seguidores de la marca. El encuentro permitió evaluar el desempeño de distintos modelos en un entorno seguro, supervisado por instructores certificados y con foco en buenas prácticas de manejo.

Durante la jornada, los asistentes tuvieron la oportunidad de conducir en el circuito y conocer de manera directa las capacidades técnicas de vehículos pertenecientes a las líneas M y M Performance. Las pruebas incluyeron ejercicios de aceleración, control en curvas y maniobras avanzadas, con el objetivo de comprender el funcionamiento de tecnologías de motor, tracción, estabilidad y aerodinámica.

“Estamos orgullosos de ofrecer a nuestros clientes y fanáticos de la conducción una experiencia donde pueden sentir toda la potencia, precisión y emoción de los modelos BMW M en un entorno seguro y controlado. El Track Day nos permite acercar la ingeniería y el espíritu deportivo de BMW a quienes buscan vivir la conducción al máximo”, dijo Óscar Rodrigo Blu, gerente de BMW Chile.

Entre los vehículos presentes destacaron el BMW M2 Coupé LCI, enfocado en una conducción directa; el BMW M3 Competition xDrive, que combina tracción integral con un alto nivel de precisión; el BMW X5 M Competition LCI, modelo de altas prestaciones dentro del segmento SUV; y el BMW X3 M50 xDrive, con características propias de la gama M Performance. También estuvieron el BMW Z4 M40i Roadster LCI, orientado a un manejo abierto, y el BMW M340i xDrive Berlina 50th LCI II, edición conmemorativa que incorpora ajustes específicos de la submarca M.

El BMW Track Day cerró con una evaluación positiva por parte de los participantes, quienes destacaron la posibilidad de experimentar condiciones de manejo que no suelen replicarse en la conducción cotidiana. La actividad reafirmó el interés de la marca por ofrecer instancias de aproximación práctica a su oferta de alto rendimiento, integrando aprendizaje, conducción en pista y conocimiento técnico de los modelos exhibidos.