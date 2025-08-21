SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

¿Cómo manejar en días de lluvia para evitar choques?

Se espera una tarde de jueves con bastantes precipitaciones en Santiago y para eso les dejamos algunos tips para conducir con cuidado.

Romina CannoniPor 
Romina Cannoni
On the streets, a portrait was taken, capturing the dynamic interplay of daily life and urban cultural scenes.

Los expertos dicen que este jueves “habrá mucha agua en las calles” de Santiago, sobre todo entre las 17 y 20 horas, momentos en que la mayoría de las personas se dirigen de regreso a sus hogares y se produce una alta congestión vehicular.

Por lo mismo, el llamado a los automovilistas es a manejar con mayor precaución y siempre a la defensiva, teniendo en cuenta también a los peatones y evitar mojarlos con el agua acumulada en las calles.

La precaución al volante es lo básico, ya que la lluvia tiene numerosas dificultades que aumentan el riesgo de accidentes, de hecho, la lluvia reduce la visibilidad, las calles se vuelven resbaladiza, los neumáticos no tienen la misma adherencia y se hace necesario aumenta la distancia para frenar.

Para conocer algunos tips y consejos sobre cómo prevenir siniestros de tránsito por las condiciones climáticas, les dejamos algunos consejos de GPS Chile, empresa con más de 20 años liderando el mercado de la integración tecnológica en la cadena de suministros:

  1. Mantener el parabrisas en buenas condiciones, al igual que los limpiaparabrisas para lograr la mejor visibilidad. En el mercado existen productos como repelentes de lluvia o antiempañantes, que pueden ayudar en este objetivo.
  2. Revisar siempre que la presión de los neumáticos sea la correcta y fijarse en que los dibujos no estén desgastados, ya que de esto depende su capacidad de adherencia.
  3. Reducir la velocidad. Con lluvia, es necesario conducir aún más a la defensiva que de costumbre y asumir desde el principio, que el viaje nos puede tomar más tiempo del habitual. GPS Chile tiene un sistema de “control de velocidad” que implementa límites de velocidad específicos para condiciones de lluvia, puedes definir zonas riesgosas o alertar cuando se exceden los umbrales definidos de seguridad
  4. Aumentar la distancia con otros vehículos. Hay que recordar que la distancia de frenado aumenta y tener espacio para reaccionar en caso de ser necesario.
  5. No frenar brusco. Esto podría provocar la pérdida de control del vehículo. En general es recomendable, dejar de acelerar e ir frenando lentamente, con ambas manos bien firmes en el manubrio.
  6. Recordar que los primeros minutos de lluvia son los más peligrosos, ya que se puede acumular barro o los aceites que fueron absorbidos con el tiempo por el pavimento, son removidos por el agua y crean una película resbaladiza.
  7. Evitar el “aquaplanning”, que sucede cuando hay tanta agua acumulada que el vehículo pierde adherencia y solo sigue recto. Aquí es necesario mantener la calma, no frenar, no acelerar, no girar y solo sacar el pie del acelerador y mantener firme la dirección hasta que el vehículo se vaya deteniendo y vuelva a tomar fuerza.
  8. Implementar pautas de conducción eficiente, a través de los sistemas de monitoreo y los análisis de información de eventos y actividades en plataforma se puede predecir los comportamientos de los conductores, se pueden desarrollar planes de entrenamiento y capacitación, para evitar conducción riesgosa o aceleraciones y frenadas bruscas.
Más sobre:NoticiaslluviasaccidentesMeteorologíaautosseguridad vialsantiago

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tribunal declara la quiebra de Universidad La República por deudas laborales

Presidente Boric por hechos en Argentina: “Nada justifica un linchamiento como el que vimos ayer”

“Barbarie” hasta “sangre y locura”: la reacción de medios argentinos por incidentes en partido de la U contra Independiente

Gremios empresariales destacan relación con Mario Marcel y esperan trabajo colaborativo con Grau en Hacienda

Cambio de gabinete: las gestiones de La Moneda para sumar a la DC al gobierno en su recta final

Las horas finales de Mario Marcel en el gobierno

Lo más leído

1.
Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

2.
Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

3.
Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

4.
Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

5.
“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

Servicios

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Usuarios reportan caída del servicio de Internet de Entel durante este jueves

Usuarios reportan caída del servicio de Internet de Entel durante este jueves

Rüfüs Du Sol regresa a Chile: revisa la fecha y cuándo es la venta de entradas

Rüfüs Du Sol regresa a Chile: revisa la fecha y cuándo es la venta de entradas

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía
Chile

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Presidente Boric por hechos en Argentina: “Nada justifica un linchamiento como el que vimos ayer”

“Barbarie” hasta “sangre y locura”: la reacción de medios argentinos por incidentes en partido de la U contra Independiente

Tribunal declara la quiebra de Universidad La República por deudas laborales
Negocios

Tribunal declara la quiebra de Universidad La República por deudas laborales

Gremios empresariales destacan relación con Mario Marcel y esperan trabajo colaborativo con Grau en Hacienda

Dólar anota fuerte salto tras sorpresiva renuncia de Marcel, pero luego modera su avance

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito
Tendencias

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

Independiente llega a Paraguay tras la noche de violencia ante la U: “Tenemos derecho a los puntos”
El Deportivo

Independiente llega a Paraguay tras la noche de violencia ante la U: “Tenemos derecho a los puntos”

Alcalde de Independencia se opone a la utilización del estadio Santa Laura para realizar la Supercopa

Cronología del horror en Avellaneda: las explicaciones para la tragedia en que terminó el duelo entre Independiente y la U

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025
Finde

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto
Cultura y entretención

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto

¿Cuál es la obra maestra de Quentin Tarantino? La opinión de los expertos

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos

Ahmad Alzoubi: “Existe un creciente descontento en la opinión pública israelí con Netanyahu, ya que ahora se le considera parte del problema”
Mundo

Ahmad Alzoubi: “Existe un creciente descontento en la opinión pública israelí con Netanyahu, ya que ahora se le considera parte del problema”

Rusia califica de “inaceptable” el plan para desplegar tropas extranjeras en Ucrania como medida de seguridad

Netanyahu reitera que un acuerdo de alto el fuego no implica la renuncia de eliminar a Hamas de Gaza

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos