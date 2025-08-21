¿Cómo manejar en días de lluvia para evitar choques?

Los expertos dicen que este jueves “habrá mucha agua en las calles” de Santiago, sobre todo entre las 17 y 20 horas, momentos en que la mayoría de las personas se dirigen de regreso a sus hogares y se produce una alta congestión vehicular.

Por lo mismo, el llamado a los automovilistas es a manejar con mayor precaución y siempre a la defensiva, teniendo en cuenta también a los peatones y evitar mojarlos con el agua acumulada en las calles.

La precaución al volante es lo básico, ya que la lluvia tiene numerosas dificultades que aumentan el riesgo de accidentes, de hecho, la lluvia reduce la visibilidad, las calles se vuelven resbaladiza, los neumáticos no tienen la misma adherencia y se hace necesario aumenta la distancia para frenar.

Para conocer algunos tips y consejos sobre cómo prevenir siniestros de tránsito por las condiciones climáticas, les dejamos algunos consejos de GPS Chile, empresa con más de 20 años liderando el mercado de la integración tecnológica en la cadena de suministros: