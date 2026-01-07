¿Qué sabemos del inminente retorno del Subaru WRX STI?

Tras casi cuatro años de incertidumbre, Subaru volvió a poner las siglas STI sobre la mesa. En marzo de 2022, la compañía había descartado una versión de alto rendimiento del WRX por las exigencias en materia de emisiones, decisión que marcó un quiebre con su público más fiel. Ese escenario parece que cambiará esta semana en Tokio, donde se confirmaría oficialmente el regreso del WRX STI.

La propia marca japonesa ha ayudado a que crezcan las expectativas, al compartir crípticos (o no tanto) posteos en sus redes sociales, anunciando novedades próximamente, con el ruido del motor acelerando de fondo.

De momento, versiones apuntan a que sería un sedán de fibra de carbono, que tendría un propulsor bóxer turbo de cuatro cilindros y 2.4 litros, con 296 caballos de fuerza.

Sobre la transmisión, algunos especialistas creen que las señales apuntan a que tendrá una caja manual.

Otros detalles que se han observado son pinzas de freno color bronce, llantas plateadas y los logos de STI y AWD.

De acuerdo a algunos medios especializados, como Car and Driver, “es muy probable que este auto no sea un STI renacido, sino un WRX de seis velocidades para Japón, algo similar al WRX tS que ya está disponible en Estados Unidos”.

Además, se especula que se fabricarían solo 500 unidades.

En cuanto a la fecha de presentación, esta sería el viernes 9 de enero.