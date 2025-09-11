Conoce a todos los nominados para ser el Auto del Año

Se ha encendido el motor en la edición 2026 de los World Car Awards, uno de los certámenes más antiguos y prestigiosos de la industria automotriz. La temporada comenzó en septiembre de 2025 bajo el lema The Road to World Car 2026, con más de 90 periodistas jurados de unas 30 naciones, encargados de evaluar los nuevos modelos elegibles que aspiran a los galardones.

Para ser considerado “Auto del Año”, un modelo debe cumplir criterios rigurosos: fabricación mínima de 10.000 unidades al año, precio inferior al nivel de lujo en sus mercados primarios, y estar a la venta en al menos dos continentes, entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de marzo de 2026. Además, los aspirantes pueden participar simultáneamente en otras categorías como Urban Car, Luxury Car, Electric Vehicle, Performance Car y Diseño.

En la nómina de elegibles se encuentran una mezcla vibrante de firmas tradicionales, independientes y emergentes. Entre los modelos más destacados figuran el Leapmotor B10, el Lynk & Co 08, la renovada Toyota Crown Signia, la BMW iX3, los EV4, EV5 y PV5 de Kia, y nombres como la Xiaomi SU7, lo que da cuenta de la notable irrupción de marcas chinas en los premios. También aparecen productos emblemáticos de otros continentes; por ejemplo, la nueva Honda Prelude, la clásica Nissan Leaf y la robusta Subaru Forester.

Las categorías en competencia son:

Auto del Año en el Mundo

Auto eléctrico mundial

Auto urbano mundial

Auto de lujo del mundo

Auto mundial de altas prestaciones

World Car Design of the Year

El cronograma prevé pruebas de manejo internacionales durante el resto de 2025, votaciones entre los finalistas en enero de 2026, anuncio del top 3 en marzo y la ceremonia final en abril, durante el New York International Auto Show.

En 2025, el ganador fue el KIA EV3, mientras que en la serie eléctricos se impuso el Hyundai Inster, el Volvo EX90 venció en Lujo, el Porsche 911 Carrera GTS, en los deportivos.

Este es el listado completo de los candidatos al Auto del Año 2026: