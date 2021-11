Conoce el sellante anti pinchazos que podría evitar accidentes

Los neumáticos son elementos fundamentales para el buen funcionamiento de un vehículo. Son el punto de contacto del vehículo con el piso y siempre deben estar en buen estado, ya que de esa manera no solamente entregarán seguridad a los ocupantes, sino que además generarán un apoyo económico al disminuir el consumo de combustible.

Pero ¿qué pasa cuando sufrimos se nos pincha un neumático? Por diversos motivos, podemos lamentar esa situación, lo que puede derivar en graves complicaciones y si no se detiene el vehículo de forma inmediata, el neumático sufrirá daños irreparables en menos de 5 km de conducción, resultando en un costoso recambio y hasta un reventón peligroso.

Para estos lamentables inconvenientes, ahora se ofrece un producto que puede ayudar a controlar ese problema. Se trata de Air-Seal, un sellante antipinchazo que permite sellar punciones de hasta 30 mm, o sea, aporta una capacidad de protección más amplia que los otros productos disponibles en el mercado (12 mm).

¿De qué se trata este producto? Según indican en la compañía, “no es un pegamento, no es un látex y tampoco un adhesivo, es un líquido a base de fibras de kevlar y caucho. El 28% de averías en carretera son causadas por fallas de neumáticos, debido a pinchazos y fugas de aire por falta de presión”, precisan desde la compañía

Como se trata de una masa acuosa distinta a un gel, genera mayor viscosidad y una regularidad en el andar del vehículo y así no desbalancea los neumáticos. Además, es capaz de eliminar las fugas lentas de aire, lo que implica un aumento entre 20% y 25% en la vida útil del cilindro.

Otra ventaja de su aplicación es que reduce hasta 5% el consumo de combustible, y no genera cambios de presión por cambios de altura. Y como no es corrosivo, inflamable, ni reactivo, no presenta riesgos para el medioambiente.

Por último, como elemento diferenciador, el sellante Air-Seal no caduca, protegiendo los neumáticos desde adentro contra la baja presión y múltiples pinchazos durante la vida útil de los mismos. Así, reparan el 95% de los pinchazos en neumáticos tubulares y el 75% en los que usan cámara y resisten temperaturas entre -35°C y 107°C.

Fácil uso

El sellante Air-Seal se inyecta en el neumático por la válvula de aire, mediante la acción de una bomba de inyección metálica.

A medida que el neumático gira, el producto se extiende de manera uniforme sobre la superficie interior.

Cuando se produce un pinchazo en el neumático, la presión de aire empuja millones de partículas de fibra en el agujero de la banda de rodado formando un tapón que impide cualquier pérdida de aire. A medida que el neumático se flexiona bajo carga, la masa de fibra y el relleno se comprimen para crear un tapón denso y permanente.

Esta acción es tan rápida que el conductor puede ignorar que ha ocurrido un pinchazo. Así que, si al momento de detener el vehículo se inspecciona el neumático y la causa del pinchazo está todavía presente, simplemente se retira y se hace girar la rueda para que el sellante actúe de forma eficaz.

Air-Seal funciona en una amplia gama de neumáticos, desde los que ocupan vehículos on/off road, a motocicletas, bicicletas, palas cargadoras, manipuladores telescópicos, retroexcavadoras, camiones de volquete de todos los tamaños, skideers, tractores, camiones, mini cargadores, entre los más importantes.

El precio del sellante depederá del tamaño de la rueda se puede encontrar desde $ 11.000 para una aplicación de 250 cc (promedio de rueda de moto de aro 15) a $ 79.960 con una carga de 2.000 cc (vehículos de 16, 17, 18 y 19 pulgadas).

También se ofrece el sellante en formatos de baldes de 15 litros, los que tienen un valor de $ 600.000 (Heavy Duty, que protege de punciones de hasta 15 mm) y $ 800.000 (Armor Seal, con punciones de hasta 30 mm).