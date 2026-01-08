¿Es seguro? Crean un volante plegable para vehículos autónomos

Las empresas responsables del desarrollo del volante plegable, Autoliv y Tensor, vinculadas al ámbito de la seguridad y la conducción autónoma, dieron a conocer un volante plegable desarrollado para vehículos con conducción autónoma de Nivel 4, es decir, aquellos capaces de operar sin intervención humana en la mayoría de las situaciones. En este modo, el volante se repliega y despeja el espacio frente al conductor, lo que permite una distribución interior más flexible.

El dispositivo forma parte de la plataforma de conducción autónoma Tensor Robocar, que se proyecta para vehículos de producción destinados a los mercados de Estados Unidos, la Unión Europea y Oriente Medio.

Seguridad adaptada al modo de manejo

Uno de los puntos centrales del desarrollo es la adaptación del sistema de seguridad. Cuando el volante está plegado y el auto circula de forma autónoma, se activa un airbag para el pasajero integrado en el tablero. En cambio, al pasar a conducción manual, entra en funcionamiento el airbag incorporado en el propio volante.

Desde Autoliv explicaron que ambos escenarios entregan el mismo nivel de protección, ajustándose a la posición del conductor y a la configuración del habitáculo.

Visión de las compañías

El vicepresidente ejecutivo y director técnico de Autoliv, Fabien Dumont, señaló que la evolución de la industria obliga a replantear los sistemas tradicionales. “La seguridad automotriz ya no puede seguir una filosofía universal. Buscamos que sea inteligente y adaptativa, creando un sistema que se ajuste a las necesidades del conductor sin comprometer la protección”, afirmó.

Por su parte, el CEO de Tensor, Jay Xiao, indicó que la automatización total no elimina el interés por el control manual. “Muchos usuarios quieren seguir manejando en ciertas situaciones. Nuestro enfoque de doble modo combina ambas opciones y entrega mayor libertad de elección”, explicó.

Según las compañías, el volante plegable responde a la necesidad de rediseñar los interiores en la era de la conducción autónoma, donde los elementos tradicionales pueden transformarse en obstáculos. Con esta solución, Autoliv y Tensor buscan avanzar hacia cabinas más versátiles, manteniendo los estándares de seguridad exigidos por la industria.