Crucero eléctrico-híbrido Magellan Discoverer debutará a finales de 2026

Un hito en la industria marítima y del turismo de expediciones chilenos escribirá a finales de años el Magellan Discoverer, el primer crucero de lujo eléctrico híbrido de su tipo en América, cuando comience sus operaciones para la temporada 2026-2027.

Construido íntegramente en el país por el astillero Asenav, en Valdivia, el nuevo buque polar de Antarctica21 debutará en la temporada turística 2026–2027, posicionando a Chile como un actor relevante en el desarrollo de un turismo antártico más sustentable y tecnológicamente avanzado.

El Magellan Discoverer incorpora un sistema de propulsión híbrida de última generación desarrollado por ABB, que integra dos propulsores Azipod, una tecnología reconocida a nivel mundial por su eficiencia hidrodinámica, alta maniobrabilidad y significativa reducción de consumo de combustible, ruido y vibraciones.

Gracias a esta configuración, el buque podrá operar en determinados tramos en modo “cero emisiones”, elevando los estándares ambientales en la navegación polar.

Botado hace unos meses en el río Calle Calle, el crucero representa un salto cualitativo respecto de las configuraciones tradicionales utilizadas en la Antártida, donde predominan los sistemas diésel mecánicos convencionales con ejes rectos.

Monica Randriamialy

En el Magellan Discoverer, los Azipods están instalados fuera del casco, giran 360 grados y cuentan con un motor eléctrico integrado en una cápsula directamente acoplada a la hélice, controlado mediante variadores de frecuencia ubicados en la sala de máquinas. Esta arquitectura no solo mejora la eficiencia energética, sino que también permite una navegación más precisa y segura en condiciones extremas.

“La planta de potencia de propulsión híbrida permite operar un sistema más eficiente que uno diésel-mecánico convencional, con menor ruido y vibraciones, mayor maniobrabilidad y un uso más óptimo del combustible. Esto se traduce en una navegación más sustentable al combinar de forma inteligente los bancos de baterías con los generadores diésel”, explica Emiliano Burgos, gerente regional de Ventas y Negocios para América en descarbonización y eficiencia energética de buques y puertos de ABB en Chile.

Con más de tres décadas de operación en buques de crucero, rompehielos, yates de lujo y naves científicas, los Azipods destacan por su confiabilidad y alto desempeño en entornos exigentes. Para el turismo antártico, estas características son clave para reducir el impacto acústico y ambiental, especialmente en zonas cercanas a colonias de fauna marina, donde el silencio y la baja perturbación del entorno son fundamentales.