SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Crucero eléctrico-híbrido Magellan Discoverer debutará a finales de 2026

    Construido íntegramente en Chile, la embarcación será el primer crucero de expediciones de lujo con propulsión eléctrica híbrida de América.

     
    Monica Randriamialy

    Un hito en la industria marítima y del turismo de expediciones chilenos escribirá a finales de años el Magellan Discoverer, el primer crucero de lujo eléctrico híbrido de su tipo en América, cuando comience sus operaciones para la temporada 2026-2027.

    Construido íntegramente en el país por el astillero Asenav, en Valdivia, el nuevo buque polar de Antarctica21 debutará en la temporada turística 2026–2027, posicionando a Chile como un actor relevante en el desarrollo de un turismo antártico más sustentable y tecnológicamente avanzado.

    El Magellan Discoverer incorpora un sistema de propulsión híbrida de última generación desarrollado por ABB, que integra dos propulsores Azipod, una tecnología reconocida a nivel mundial por su eficiencia hidrodinámica, alta maniobrabilidad y significativa reducción de consumo de combustible, ruido y vibraciones.

    Gracias a esta configuración, el buque podrá operar en determinados tramos en modo “cero emisiones”, elevando los estándares ambientales en la navegación polar.

    Botado hace unos meses en el río Calle Calle, el crucero representa un salto cualitativo respecto de las configuraciones tradicionales utilizadas en la Antártida, donde predominan los sistemas diésel mecánicos convencionales con ejes rectos.

    Monica Randriamialy

    En el Magellan Discoverer, los Azipods están instalados fuera del casco, giran 360 grados y cuentan con un motor eléctrico integrado en una cápsula directamente acoplada a la hélice, controlado mediante variadores de frecuencia ubicados en la sala de máquinas. Esta arquitectura no solo mejora la eficiencia energética, sino que también permite una navegación más precisa y segura en condiciones extremas.

    “La planta de potencia de propulsión híbrida permite operar un sistema más eficiente que uno diésel-mecánico convencional, con menor ruido y vibraciones, mayor maniobrabilidad y un uso más óptimo del combustible. Esto se traduce en una navegación más sustentable al combinar de forma inteligente los bancos de baterías con los generadores diésel”, explica Emiliano Burgos, gerente regional de Ventas y Negocios para América en descarbonización y eficiencia energética de buques y puertos de ABB en Chile.

    Con más de tres décadas de operación en buques de crucero, rompehielos, yates de lujo y naves científicas, los Azipods destacan por su confiabilidad y alto desempeño en entornos exigentes. Para el turismo antártico, estas características son clave para reducir el impacto acústico y ambiental, especialmente en zonas cercanas a colonias de fauna marina, donde el silencio y la baja perturbación del entorno son fundamentales.

    Más sobre:NoticiasMagellan DiscovererCruceroAntárticaTurismoTurismo antácticoAsenavElectromovilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes

    El mensaje del hijo de Nicolás Maduro, tras un mes de su captura

    Senapred cifra en más de 1.100 las viviendas afectadas por temporal en la RM

    Barrio Meiggs: Delegado de la RM advierte que no van a permitir nuevas instalaciones de “toldos azules” en el espacio público

    Irán autoriza formalmente a las mujeres a conducir motos

    Scotiabank pagará un poco más de $1.000 millones entre más de 60 mil clientes del banco tras acuerdo con el Sernac

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Rating del martes 3 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 3 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Paraguay por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Paraguay por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Senapred cifra en más de 1.100 las viviendas afectadas por temporal en la RM

    Barrio Meiggs: Delegado de la RM advierte que no van a permitir nuevas instalaciones de “toldos azules” en el espacio público

    Scotiabank pagará un poco más de $1.000 millones entre más de 60 mil clientes del banco tras acuerdo con el Sernac
    Negocios

    Scotiabank pagará un poco más de $1.000 millones entre más de 60 mil clientes del banco tras acuerdo con el Sernac

    El Banco Central estimó que era “plausible” bajar la tasa de interés en la última reunión de política monetaria

    Santander compra un banco en Estados Unidos por un poco más de US$12 mil millones

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes
    Tendencias

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes

    El mensaje del hijo de Nicolás Maduro, tras un mes de su captura

    Cómo fue la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump (y qué regalos intercambiaron)

    Con la Ley Joaquín Niemann incluida: los cambios que trae el LIV Golf 2026 para la temporada que arranca en Riad
    El Deportivo

    Con la Ley Joaquín Niemann incluida: los cambios que trae el LIV Golf 2026 para la temporada que arranca en Riad

    “Espero un proyecto que coincida”: Gustavo Álvarez aborda la opción de dirigir a Colo Colo tras su paso por la U

    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo
    Tecnología

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Cuando Dinamarca vendió su territorio caribeño a Estados Unidos: la historia detrás de una transacción olvidada
    Cultura y entretención

    Cuando Dinamarca vendió su territorio caribeño a Estados Unidos: la historia detrás de una transacción olvidada

    Desde Joaquin Phoenix hasta el Dalai Lama: personas fuera del rubro musical que han ganado un Grammy

    El regreso de Cabo de Miedo: anuncian debut de la serie con Amy Adams y Javier Bardem

    Irán autoriza formalmente a las mujeres a conducir motos
    Mundo

    Irán autoriza formalmente a las mujeres a conducir motos

    Nigeria: Hombres armados matan a 162 personas en un ataque en el oeste del país

    La misteriosa muerte del hijo de Gaddafi que alguna vez fue visto como el próximo líder de Libia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca
    Paula

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar