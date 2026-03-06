¿Cuáles son los vehículos más vendidos a febrero de 2026?
No hay cambios entre los más comercializado en lo que va del año, pero destaca el cambio de líder entre los SUV, el segmento con la mayor participación de mercado.
Este jueves, la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) entregó el informe correspondiente a las ventas de vehículos nuevos de febrero, que reportó que se comercializaron 22.318 unidades, un alza 6,1% respecto al mismo mes del año pasado.
Por segmentos, los SUV consolidaron su liderato, con 11.948 patentamientos y un acumulado en 2026 de 25.606, lo que significa una participación de mercado de 53,8%.
Respecto a los vehículos más vendidos, en febrero la Mitsubishi L200 se mantuvo en el primer lugar, con 1.504 unidades, escoltada aún por la GWM Poer (1.459) y Toyota Hilux (617). En el cuarto lugar aparece el Peugeot Partner (1.066), que desplaza de esa posición a la Ford New Ranger, que bajó al sexto lugar (923).
Entre los SUV, el nuevo líder es el MG ZX (986), que por escaso margen destronó al Suzuki Fronx (968). El más vendido de 2025, el Chery Tiggo 2, subió a la tercera posición (804), después de arrancar el año quinto.
En el apartado de los vehículos de pasajeros, el Kia Soluto (826) sigue al frente pero ahora sobre el Hyundai Grand i-10 (666), por encima de los Suzuki Swift (649) y Baleno (633).
Entre los vehículos comerciales, destaca el salto del Hyundai Porter, que con 293 unidades se ubica como escolta del Partner.
Top 10 general
- Mitsubishi L200: 1.504
- GWM Poer: 1.459
- Toyota Hilux: 1.141
- Peugeot Partner: 1.066
- MG ZX: 986
- Suzuki Fronx: 968
- Ford New Ranger: 923
- Kia Soluto: 826
- Chery Tiggo 2: 804
- Kia Sonet: 795
Top 5 camionetas
- Mitsubishi L200: 1.504
- GWM Poer: 1.459
- Toyota Hilux: 1.141
- Ford New Ranger: 923
- Maxus T60: 603
Top 5 vehículos comerciales
- Peugeot Partner: 1.066
- Hyundai Porter: 293
- Mercedes Benz Sprinter: 243
- JAC Sunray: 224
- Chevrolet N400 Max: 200
Top 5 vehículos de pasajeros
- Kia Soluto: 826
- Hyundai Grand i-10: 666
- Suzuki Swift: 649
- Suzuki Baleno HB: 633
- Chevrolet Sail: 594
Top 5 SUV
- MG ZX: 986
- Suzuki Fronx: 968
- Chery Tiggo 2: 804
- Kia Sonet: 795
- Omoda C5: 784
