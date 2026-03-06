¿Cuáles son los vehículos más vendidos a febrero de 2026?

Este jueves, la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) entregó el informe correspondiente a las ventas de vehículos nuevos de febrero, que reportó que se comercializaron 22.318 unidades, un alza 6,1% respecto al mismo mes del año pasado.

Por segmentos, los SUV consolidaron su liderato, con 11.948 patentamientos y un acumulado en 2026 de 25.606, lo que significa una participación de mercado de 53,8%.

Respecto a los vehículos más vendidos, en febrero la Mitsubishi L200 se mantuvo en el primer lugar, con 1.504 unidades, escoltada aún por la GWM Poer (1.459) y Toyota Hilux (617). En el cuarto lugar aparece el Peugeot Partner (1.066), que desplaza de esa posición a la Ford New Ranger, que bajó al sexto lugar (923).

Entre los SUV, el nuevo líder es el MG ZX (986), que por escaso margen destronó al Suzuki Fronx (968). El más vendido de 2025, el Chery Tiggo 2, subió a la tercera posición (804), después de arrancar el año quinto.

En el apartado de los vehículos de pasajeros, el Kia Soluto (826) sigue al frente pero ahora sobre el Hyundai Grand i-10 (666), por encima de los Suzuki Swift (649) y Baleno (633).

Entre los vehículos comerciales, destaca el salto del Hyundai Porter, que con 293 unidades se ubica como escolta del Partner.

Top 10 general

Mitsubishi L200: 1.504

GWM Poer: 1.459

Toyota Hilux: 1.141

Peugeot Partner: 1.066

MG ZX: 986

Suzuki Fronx: 968

Ford New Ranger: 923

Kia Soluto: 826

Chery Tiggo 2: 804

Kia Sonet: 795

Top 5 camionetas

Mitsubishi L200: 1.504

GWM Poer: 1.459

Toyota Hilux: 1.141

Ford New Ranger: 923

Maxus T60: 603

Top 5 vehículos comerciales

Peugeot Partner: 1.066

Hyundai Porter: 293

Mercedes Benz Sprinter: 243

JAC Sunray: 224

Chevrolet N400 Max: 200

Top 5 vehículos de pasajeros

Kia Soluto: 826

Hyundai Grand i-10: 666

Suzuki Swift: 649

Suzuki Baleno HB: 633

Chevrolet Sail: 594

Top 5 SUV