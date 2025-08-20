Cupra adelanta su futuro con un breve vistazo del Tindaya

Tindaya es una montaña volcánica ubicada en la isla de Fuerteventura, en España, un paisaje agreste y considerado magnético que inspira directamente su carácter.

Ese es el nombre elegido por Cupra para su nuevo conceptual, que presentará el 8 de septiembre en el Salón IAA Mobility de Munich y que por ahora ha presentado una pequeña muestra, a modo de anticipo.

El Tindaya toma de la naturaleza su fuerza y su estética: superficies minerales con tonos cobrizos que recuerdan la identidad de la firma, combinadas con volúmenes dramáticos que evocan solidez y potencia.

No se trata de un simple ejercicio de estilo, sino una declaración de principios sustentada en el lema “No drivers, no Cupra”, que sitúa al conductor en el centro de la experiencia, reafirmando que la marca deportiva de SEAT sigue apostando por la emoción y la conexión humana.

El Cupra Tindaya showcar representa también la visión de la marca y su futuro lenguaje de diseño.