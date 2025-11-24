Cupra inicia la preventa del nuevo Formentor PHEV, con autonomía aumentada

Cupra avanza en su estrategia de electrificación con la preventa exclusiva de unidades limitadas del nuevo Formentor PHEV, la renovada versión híbrida enchufable de uno de sus modelos más emblemáticos.

La actualización no solo mejora su eficiencia y rendimiento, sino que además introduce una profunda evolución tecnológica y estética. Además, aumenta el portafolio de nuevas energías de la marca en Chile, que ya incluye modelos a combustión, opciones MHEV y el 100% eléctrico Tavascan.

El protagonista de esta nueva generación es el motor 1.5 TSI e-Hybrid, que junto a la batería de alto voltaje entrega 204 hp combinados y 350 Nm de torque, logrando un rendimiento ponderado de 111,1 km/l.

Esta configuración permite alcanzar una autonomía mixta de 860 kilómetros, además de superar los 100 km de conducción completamente eléctrica.

La batería también estrena mejoras relevantes. Ahora soporta carga rápida en corriente continua hasta 50 kW, lo que permite recuperar del 0 al 80% en apenas 30 minutos, optimizando tiempos y permitiendo un uso más flexible tanto en ciudad como en carretera.

A nivel de equipamiento, el Formentor PHEV incorpora el lenguaje de diseño que debutó este año en las variantes a combustión, con elementos como los botones satélite en el volante, una pantalla táctil de 12,9”, asientos delanteros eléctricos, maletero con apertura por pedal virtual, llantas de 18” y un sistema de sonido Sennheiser. En seguridad, suma 10 airbags, Front Assist con detección de peatones y ciclistas, y sistemas de monitoreo de cansancio y distracciones.

“Este nuevo miembro de la tribu demuestra que rendimiento y electrificación pueden convivir en perfecta armonía. Logramos mayor eficiencia sin perder el diseño emocional ni el espíritu rebelde que define a Cupra”, destacó Maca Bravo, brand manager de la marca en Chile.

¿Cuánto cuesta el Cupra Formentor PHEV en Chile? El precio de preventa es de $34.990.000.