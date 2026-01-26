Así luce un auto pensado para evitar deslumbramientos en la noche

¿Es posible ver mejor de noche usando menos luz y no más? Esa es la pregunta que plantea DarkSky One, un auto conceptual que invita a revisar una idea muy arraigada en el diseño automotriz: que la oscuridad es un problema que hay que vencer a punta de focos cada vez más potentes.

El prototipo debutó en el Detroit Auto Show y fue concebido desde una lógica distinta. En vez de aumentar el brillo, propone una iluminación más precisa, pensada para reducir el encandilamiento y mejorar el contraste en la conducción nocturna.

Durante décadas, la visibilidad de noche se ha abordado principalmente con luces altas y faros más intensos. Sin embargo, este enfoque suele provocar reflejos molestos y afectar la visión de quienes vienen en sentido contrario, generando un efecto contrario al buscado.

“DarkSky One es una provocación creativa, que muestra la oscuridad no como algo que hay que eliminar, sino como una oportunidad de diseño. Desde el inicio pensamos en la noche, en cómo podíamos iluminar mejor, apoyar la seguridad y reducir impactos en las personas, la vida silvestre y el entorno nocturno”, comentó Ruskin Hartley, CEO de DarkSky International.

El proyecto se desarrolló junto a la agencia Bray & Co y el estudio japonés Phiaro. El vehículo incorpora iluminación adaptativa que dirige la luz solo donde es necesaria, además de un exterior mate y superficies pensadas para disminuir reflejos.

Desde DarkSky advierten que los focos de los autos se han transformado en una fuente creciente de contaminación lumínica, poco considerada en políticas ambientales y normas de tránsito. Por eso, el proyecto incluye recomendaciones como limitar la intensidad, reducir la luz azul y fomentar más investigación independiente.

DarkSky One no busca llegar a producción. Su objetivo es abrir una conversación sobre cómo diseñar vehículos que respeten la noche y a quienes la habitan.