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    Dodge Charger vuelve a Europa: la nueva era incluye versiones eléctricas y de combustión

    El icónico muscle car estadounidense celebra sus 60 años con su regreso oficial al mercado del Viejo Continente, apostando por una oferta multienergía.

     

    Seis décadas después de su nacimiento, uno de los nombres más emblemáticos de la industria automotriz estadounidense prepara su desembarco en Europa con una propuesta completamente renovada, aunque tratando de permanecer fiel la esencia que lo convirtió en un referente de los muscle cars.

    Con una silueta poderosa, proporciones musculosas y una fuerte carga histórica, el nuevo Dodge Charger abre una nueva etapa apostando por la tecnología y la diversificación mecánica. Su octava generación del combina diseño inspirado en sus antecesores con una plataforma moderna capaz de albergar motores eléctricos y de combustión.

    Entre las principales novedades destacan las versiones eléctricas Daytona, que toman su nombre del legendario Charger Daytona de finales de los años sesenta. La variante Daytona Scat Pack incorpora dos motores eléctricos, uno en cada eje, desarrollando 679 caballos de fuerza y tracción integral. Gracias a ello acelera de 0 a 96 km/h en apenas 3,3 segundos.

    La batería de 100,5 kWh permite recorrer hasta 435 kilómetros bajo el ciclo EPA y admite cargas rápidas de hasta 183 kW, recuperando del 20 al 80% de energía en menos de 30 minutos.

    Jay Bernard

    Para quienes prefieren la combustión interna, la gama Sixpack utiliza el nuevo motor Hurricane de seis cilindros en línea y doble turbocompresor. La versión R/T desarrolla 426 hp, mientras que la Scat Pack alcanza los 558 hp, ambas asociadas a una transmisión automática de ocho velocidades y sistema de tracción integral.

    Además de sus prestaciones, el nuevo Charger mantiene elementos característicos como su amplia presencia visual, líneas agresivas y una postura que refuerza su carácter deportivo.

    Dodge Charger Daytona 1969. DaimlerChrysler

    “El regreso del Charger a Europa es un momento significativo para la marca. Significa reintroducir un nombre americano inconfundible para clientes que valoran el carácter y la autenticidad”, comentó Fabio Catone, responsable de Dodge en Europa.

    Más sobre:NoticiasDodgeChargerMuscle carVehículos eléctricosElectromovilidad

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