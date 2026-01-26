SUSCRÍBETE POR $1100
    Donkervoort P24 RS: un deportivo radical y súper potente desde Holanda

    La firma presenta un biplaza ultraligero de enfoque aerodinámico con su primer motor V6, el más poderoso que haya creado.

     
    ANSHO_NL

    Donkervoort vuelve a sacudir el mundo de los deportivos de nicho con el P24 RS, el modelo más potente desarrollado en sus 48 años de historia. Este nuevo biplaza, sucesor del F22 lanzado en 2022, no solo representa el vigésimo automóvil creado por los neerlandeses, sino también una evolución profunda en su planteamiento técnico y dinámico.

    Con apenas 780 kilos de peso, el P24 RS recurre por primera vez a un motor V6 en un modelo de producción de Donkervoort. Se trata de un bloque de 3,5 litros de origen Ford, profundamente modificado por la propia marca con nuevos turbos, intercooler, gestión electrónica específica y componentes impresos en 3D.

    ANSHO_NL

    El resultado es un conjunto que pesa menos de 170 kilos y que se ofrece en tres niveles de potencia, desde 394 hasta 591 caballos de fuerza, casi 100 más que su antecesor.

    Uno de los aspectos más singulares del P24 RS es la posibilidad de regular la potencia en tiempo real mediante un mando en el habitáculo, una solución poco habitual en autos de calle que busca adaptar el carácter del coche a distintas condiciones de uso, tanto en pista como en carretera abierta.

    ANSHO_NL

    En su configuración más extrema, el deportivo entrega 590 lb-pie de torque, acelera de 0 a 200 km/h en apenas 7,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 300 km/h, cifras que lo sitúan entre los autos más radicales de su categoría.

    La relación peso-potencia llega a 758 caballos por tonelada, un dato que resume la obsesión de la marca por la eficiencia estructural y el rendimiento puro.

    Elìn de Wilde

    El uso extensivo de fibra de carbono, especialmente en el chasis desarrollado por la división Ex-Core Technologies, permite una distribución de pesos más centrada y la adopción de una caja manual de cinco marchas más liviana.

    A esto se suma una experiencia de conducción sin filtros: dirección no asistida, ausencia de ABS y ayudas mínimas, limitadas al control de tracción regulable.

    Con un paquete aerodinámico capaz de generar hasta 90 kilos de carga a alta velocidad, y que puede desmontarse fácilmente, el P24 RS fue concebido para ser extremo, pero utilizable. Su producción estará limitada a 150 unidades, con un precio base de 298.500 euros, y gran parte del cupo ya comprometido.

