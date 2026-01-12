El DS Concept N°4 fusiona estilo, rendimiento, pista y mundo digital

Como un ejercicio de diseño que conecta la pista con la calle, el DS Concept N°4 x Taylor Made se presentó en el Salón del Automóvil de Bruselas 2026. El prototipo fue desarrollado en colaboración con Taylor Barnard, piloto británico del equipo DS Penske de la Fórmula E, y toma como base al DS N°4.

La propuesta busca reflejar la experiencia de la marca en el Campeonato Mundial de Fórmula E y trasladarla a un vehículo que, aunque conceptual, mantiene referencias a los modelos de producción.

El concept destaca por su silueta rebajada, vías más anchas y elementos aerodinámicos inspirados en la competición, combinados con una estética que remite también al mundo de los videojuegos. En la parrilla frontal resalta un gran “N°4”, acompañado de luces LED de diseño pixelado y firma luminosa característica de DS.

“Lo imaginé, DS Automobiles lo hizo. El N°4 ya era mi modelo favorito, así que crear un auto que pudiera ser mío cada día fue una experiencia muy especial”, comentó Barnard.

El aporte del piloto británico se enfocó en los colores, materiales y acabados, aportando sus preferencias por tonos oscuros contrastados con detalles en púrpura y dorado, que se aplican en retrovisores, ruedas y otros elementos.

El Concept N°4 x Taylor Made se exhibe junto al monoplaza DS E-Tense FE25 y a las ediciones limitadas de la línea DS Performance, disponibles en DS 3, N°4 y DS 7. Esto refuerza el vínculo entre los vehículos de competición y los modelos de calle, un eje central de la estrategia de DS Automobiles, presente en la Fórmula E desde hace más de una década y con cuatro títulos mundiales en su historial.

En paralelo, DS Automobiles llevará el concept al mundo digital mediante una experiencia inmersiva en Driving Empire, el juego de referencia en Roblox, donde los usuarios podrán interactuar y personalizar el vehículo dentro de un entorno virtual.

De esta manera, el Concept N°4 x Taylor Made será un puente entre pista, calle y universo digital, mostrando la visión de DS sobre movilidad, diseño y tecnología.