DS Automobiles presenta el nuevo DS Nº4 totalmente electrificado

DS Automobiles presentó el nuevo DS Nº4, modelo con el que la marca francesa busca reforzar su presencia en el competitivo segmento de los sedanes compactos premium. Fiel a su identidad, el modelo combina una estética vanguardista con un enfoque marcado en el refinamiento, la tecnología y el confort, proponiendo una alternativa diferenciada frente a sus rivales tradicionales.

Uno de sus principales hitos es su gama mecánica completamente electrificada. La versión E-TENSE 100% eléctrica entrega 213 CV y una autonomía de hasta 450 km en ciclo WLTP, la híbrida enchufable de 225 CV, capaz de recorrer hasta 81 km en modo eléctrico y el Hybrid de 145 CV, un sistema autorrecargable que permite circular en ciudad hasta un 50% del tiempo en modo eléctrico, según condiciones de manejo.

En términos de diseño, el DS Nº4 mide 4,40 metros de largo y se ubica en la parte alta del segmento. Destacan sus proporciones equilibradas, las llantas de hasta 20 pulgadas y una firma luminosa muy trabajada.

En el frontal, las luces convergen hacia el logo DS iluminado, mientras que en la zaga sobresalen los pilotos LED con detalles grabados en láser y una moldura en Dark Chrome.

El interior mantiene el sello del lujo francés, con materiales de alta calidad, tapicerías en Alcantar o cuero Nappa y una atención especial a los detalles y al aislamiento acústico. El equipamiento varía según versión, con terminaciones Pallas, Étoile y la edición especial Jules Verne.

En tecnología, incorpora el sistema DS Iris System con conectividad avanzada, servicios remotos y, desde ahora, integración de ChatGPT mediante comandos de voz. Todo esto se complementa con una completa dotación de asistencias a la conducción.