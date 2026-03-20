DS cierra su ciclo en la Fórmula E y redefine su estrategia hacia nuevos escenarios tecnológicos

Tras más de una década vinculada al automovilismo eléctrico, DS Automobiles anunció que dejará el Fórmula E al término de la temporada 2025/26, cerrando un ciclo que la sitúa entre los fabricantes más relevantes en la historia de la categoría.

Desde su ingreso en la temporada 2015-2016, la marca construyó un historial que incluye cuatro títulos, 18 victorias, 55 podios y 26 poles en más de 140 carreras, cifras que reflejan una participación constante en la parte alta de la competencia. Este recorrido también estuvo marcado por su rol como uno de los primeros fabricantes premium en integrarse al campeonato, en un contexto donde la electrificación comenzaba a tomar protagonismo en la industria.

Más allá de los resultados, la Fórmula E operó como un espacio de desarrollo tecnológico. Las soluciones en trenes motrices electrificados, gestión de energía y eficiencia desarrolladas en pista fueron transferidas progresivamente a modelos de producción, en línea con la evolución de la oferta electrificada de la marca. Este vínculo entre competencia y producto se ha reflejado en vehículos recientes de su gama, que incorporan avances en autonomía y rendimiento.

“Tras 11 años de compromiso pionero con la Fórmula E, DS Automobiles ha demostrado su capacidad para transformar la competencia en una realidad de alta tecnología”, señaló Xavier Peugeot, director ejecutivo de la compañía, quien también destacó el rol del campeonato como un motor de innovación para la marca.

El término de esta etapa responde a una revisión estratégica dentro del grupo Stellantis, que busca reorientar sus plataformas de desarrollo tecnológico. En ese marco, la firma proyecta su siguiente paso en SailGP, disciplina en la que participará a través de su alianza con el equipo francés.

La elección de este nuevo entorno no es casual. La vela de alta competencia presenta desafíos asociados a la aerodinámica, la reducción de resistencia y el uso de materiales compuestos, áreas que también tienen aplicaciones en el desarrollo automotriz. A ello se suma el trabajo en software y eficiencia energética, ámbitos que han sido centrales en la evolución reciente de la industria.

Mientras se concreta esta transición, el equipo DS Penske continuará su participación hasta el cierre de la temporada actual, con presencia en fechas como el E-Prix de Madrid. La marca ha señalado que su objetivo es mantenerse competitiva en lo que resta del calendario, en una despedida que marca el fin de una etapa iniciada hace once años en los inicios del campeonato eléctrico.