El 25% de los conductores de apps supera los 45 años

Un nuevo análisis de datos de la plataforma de movilidad DiDi, señala que el grupo más numeroso que se conecta a la app como conductores corresponde a varones de entre 25 y 34 años.

Pero ese no es el único dato relevante de la muestra. También destaca que un cuarto de las personas que manejan utilizando la app de DiDi supera los 45 años, quienes aprovechan la dinámica flexible para adaptar su actividad a sus propios ritmos de vida.

Y, además, el informe expone que las personas conductoras registradas mayores de 60 años realizan más del doble de viajes, en promedio, que quienes tienen menos de 25.

“Muchas veces se piensa que las plataformas son cosas de las nuevas generaciones, sobre todo hombres jóvenes. Pero lo que vemos es que hay personas de todas las edades y géneros eligiendo formas activas, independientes y orgullosas de mantenerse en movimiento y generar ganancias a su ritmo”, comentó Delfina Orlando, Gerente Senior de Comunicaciones para DiDi Cono Sur.

Otros datos que se observan son: