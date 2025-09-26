SUSCRÍBETE
El asfalto inteligente que mide la velocidad de los autos y podría sustituir a los radares

Un pavimento desarrollado en Andalucía incorpora sensores capaces de registrar en tiempo real la velocidad de los vehículos, además de colaborar en otros aspectos de la seguridad vial.

 
exceso de velocidad

Un nuevo tipo de asfalto inteligente, desarrollado por la Universidad de Granada y la Junta de Andalucía, abre las opciones para que los radares de la carretera prontamente se conviertan en algo del pasado.

Aunque no fue diseñado con ese fin, ni tampoco ninguna autoridad ha manifestado aún la posibilidad de incorporarlo a la seguridad vial, gracias a la integración de sensores distribuidos en la mezcla el pavimento MASAI es capaz de medir en tiempo real la velocidad a la que circulan los vehículos, así como registrar datos de peso, intensidad del tráfico y estado del piso.

El concepto suena disruptivo, aunque requiere de una legislación que lo respalde. En Chile, por ejemplo, los pórticos las carreteras urbanas también podrían servir para sacar multas por exceso de velocidad, pero la ley no se los permite.

Asfaltos

La primera fase de pruebas se ha realizado en Andalucía, con resultados que superaron las expectativas. El asfalto no solo registró correctamente la velocidad de circulación, sino que lo hizo con un margen de error inferior al de muchos radares convencionales. Además, al estar integrado en la carretera, el sistema permanece invisible para el conductor, evitando frenaje bruscos al detectar un radar fijo para luego retomar una velocidad excesiva.

Sin embargo, sus objetivos van mucho más allá del control de infracciones. El asfalto inteligente promete aplicaciones que transformarán la movilidad, como anticipar atochamientos, planificar mantenimientos y el diseño de políticas de movilidad basadas en evidencias.

Su capacidad para recopilar información en tiempo real convierte a este material en un aliado clave para la seguridad vial y la eficiencia en las carreteras.

El proyecto MASAI no se limita a lo tecnológico: también busca la sostenibilidad. Su proceso de fabricación requiere menos energía que el asfalto convencional e incorpora material reciclado, reduciendo así las emisiones de CO2. Esto convierte a la propuesta en un doble avance: carreteras más inteligentes y, al mismo tiempo, más limpias.

Matthei emplaza a candidatos y Kast se compromete a donar dinero de sus votos: lo que marcó el foro presidencial en Valdivia
Familia Fürst compra otro paquete de acciones de Falabella y supera 3%
Quién es Naasón Joaquín García, el líder de la iglesia La Luz del Mundo acusado de delitos contra menores
Assadi y Altamarino, la dupla que hace soñar a la U: cómo Gustavo Álvarez revivió a las figuras azules de la Sudamericana
Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Mauricio Redolés: "Hay un poema de Nicanor Parra que dice P-C: Políticamente correcto. ¡Y dime si no es eso el PC hoy!"
Trump intensifica las represalias contra sus enemigos políticos: Exdirector de la FBI es imputado por "falsas declaraciones"
La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
