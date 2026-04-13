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    Frente al alza de los combustibles, Jaecoo lanza promoción con el 7 SHS

    Durante abril, la compra del SUV híbrido enchufable incluirá una giftcard para gasolina.

     

    En un escenario marcado por el constante aumento en el precio de los combustibles, Omoda | Jaecoo presenta una campaña enfocada en aliviar el impacto en el bolsillo de los conductores. Durante abril, la firma lanza una promoción especial para su SUV híbrido enchufable, el Jaecoo 7 SHS, apuntando a quienes buscan reducir costos sin renunciar a la movilidad diaria.

    La iniciativa contempla la comercialización de la versión Andes desde $22.990.000, incluyendo bonos de financiamiento y una giftcard equivalente a 20.000 kilómetros de combustible para las primeras 20 unidades vendidas hasta fin de mes. Con esta acción, la marca busca incentivar el paso hacia tecnologías más eficientes en un contexto donde llenar un estanque representa un gasto cada vez más relevante para las familias chilenas.

    El 7 SHS destaca por su sistema híbrido enchufable, que combina un motor bencinero 1.5 turbo con un motor eléctrico y una batería de alta capacidad. Esta configuración permite alcanzar hasta 90 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico (ciclo WLTP) y superar los 1.200 kilómetros de autonomía total, posicionándose como una alternativa versátil tanto para el uso urbano como para viajes de larga distancia.

    La propuesta cobra aún más sentido al comparar costos operativos. Mientras llenar un tanque de combustible puede superar los $70 mil, una carga eléctrica equivalente bordea los $21.000, generando una diferencia considerable. En este contexto, los híbridos enchufables pueden reducir el consumo en más de un 40%, transformándose en una solución concreta frente a la volatilidad de los precios.

    “Cada alza de las bencinas hace más evidente que la eficiencia energética dejó de ser un beneficio opcional y se transformó en un factor central de la economía familiar. Con esta campaña queremos ofrecer una alternativa atractiva a quienes hoy están haciendo números para seguir ocupando su auto a gasolina, entregándoles más autonomía, menor consumo y costos de uso mucho más previsibles”, aseguró Nicolás Pietrantoni, gerente general de Omoda | Jaecoo.

    Más sobre:NoticiasJAECOO7 SHSSUVVehículos híbridosAlza combustibles

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