El auto eléctrico que no vas a tener que cargar

Ha pasado una década desde que Aptera le presentó al mundo su visión: crear un auto eléctrico que se moviera gracias a la energía solar. Por esos años, la startup no fue comprendida y no pudieron financiar el proyecto, por lo que debieron esperar para poder hacer su sueño realidad.

Ya a punto de terminar 2020, Aptera regresó a las pistas, esta vez con el auto listo para las reservas, y desplegando lo mejor de su tecnología de carga solar para demostrar que, aunque no lo creamos, sí se puede hacer un eléctrico 100% solar.

Altamente aerodinámico y con superficies optimizadas para recibir la luz solar, el auto de tres ruedas de Aptera no necesita ser cargado, y aseguran que la variante con batería de 100 kWh podría tener una autonomía de hasta 1.600 km en condiciones ideales.

Con un diseño poco común, el Aptera tiene espacio para dos personas, una superficie de panel solar de unos tres metros cuadrados y tiene un coeficiente de arrastre de 0,13, una de las más bajas del mercado. Además destaca por su aceleración, ya que puede alcanzar los 100 km/h en 3,5 segundos, con una velocidad límite de 170 km/h.

De acuerdo con la firma, las primeras unidades se entregarán durante 2021 y se puede elegir en cuatro configuraciones: con batería de 100 kWh, 60 kWh o 25 kWh. Sus precios se encuentran entre los US$ 25.900 y los US$ 46.000, y con solo US$ 100 ya se puede hacer la reserva en www.aptera.us/shop.