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    Hyundai presenta el Boulder Concept: una redefinición del todoterreno

    El prototipo anticipa la futura camioneta mediana de la marca para Estados Unidos, con una diseño robusto, capacidades aoff-road y una nueva plataforma body-on-frame.

     

    El Hyundai Boulder Concept tuvo debut mundial durante el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York 2026. Se trata de un prototipo con formato SUV que adelanta el futuro de la marca en Estados Unidos, anticipando el desarrollo de su primera plataforma con chasis independiente (body-on-frame), una nueva arquitectura que será la base de una camioneta mediana de producción prevista para 2030.

    El diseño del Boulder Concept destaca por su silueta vertical de dos volúmenes y por incorporar el lenguaje estético “Art of Steel”, una propuesta que combina robustez y modernidad. Bajo esta línea, el modelo promete elevar las capacidades todoterreno, junto con ofrecer un alto nivel de desempeño en tareas de remolque y carga, aspectos clave en este segmento.

    La casa coreana también confirmó que sus futuros vehículos con carrocería sobre bastidor serán diseñados, desarrollados y fabricados en Estados Unidos, utilizando acero producido localmente, lo que refuerza su compromiso con la industria y el mercado norteamericano.

    “El prototipo Boulder demuestra cómo buscamos ofrecer a los clientes estadounidenses más de lo que desean. Los vehículos con chasis de largueros son la base del trabajo y la aventura en Estados Unidos, y pretendemos competir en el segmento de las camionetas medianas con todo lo que tenemos”, dijo José Muñoz, presidente y director ejecutivo de Hyundai Motor Company.

    El Boulder Concept fue concebido para la aventura extrema, con una arquitectura de carrocería sobre bastidor que prioriza resistencia y versatilidad. Su silueta vertical de dos volúmenes le otorga una presencia robusta y gran visibilidad, mientras el lenguaje “Art of Steel” se expresa en un acabado tipo titanio.

    Incorpora ventanas tipo safari que aportan luminosidad, puertas de apertura amplia para facilitar la carga y una baca funcional. Destacan sus neumáticos todoterreno de 37”, gran despeje del suelo y soluciones como portón trasero de doble apertura y ventana abatible. Elementos reflectantes mejoran la visibilidad nocturna y su diseño optimiza ángulos off-road y capacidad de vadeo.

    DREW PHILLIPS

    Mientras que el habitáculo combina durabilidad y funcionalidad, con materiales resistentes en zonas clave y controles físicos pensados para un uso seguro en terrenos exigentes.

    Su interior configurable se adapta a distintas necesidades, incorporando mesas plegables que permiten desde actividades al aire libre hasta trabajo en ruta, reforzando su enfoque práctico y aventurero.

    Más sobre:NoticiasHyundaiBoulder ConceptSUVSalón de Nueva York

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