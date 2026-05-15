¿Un Maserati eléctrico chino?: Stellantis negocia un acuerdo con Huawei y JAC

La transformación de la industria automotriz global, con China ampliando su hegemonía un poco más, podría alcanzar a una de las marcas más emblemáticas del lujo europeo. Maserati estaría negociando una alianza estratégica con Huawei y JAC para desarrollar una nueva generación de vehículos electrificados.

Según reportes surgidos en China, el proyecto que busca Stellantis, el propietario de la marca italiana, replicaría el esquema utilizado por Huawei en su plataforma HIMA, donde la compañía tecnológica asume un rol central en el desarrollo del producto. En este modelo, Huawei se encargaría de la arquitectura electrónica, el software, la experiencia de usuario y las tecnologías inteligentes, mientras JAC aportaría la ingeniería y fabricación. Maserati, en tanto, se reservaría el diseño y la identidad de marca.

Uno de los aspectos más llamativos del acuerdo es que el mismo vehículo podría comercializarse bajo dos identidades diferentes. En China se vendería como parte de la marca Maextro, creada por Huawei y JAC, mientras que en mercados internacionales podría portar el tradicional tridente de Maserati.

La posible alianza refleja también el complejo momento que atraviesa la marca italiana. Las ventas globales de Maserati han caído drásticamente en los últimos años, pasando de cerca de 27 mil unidades en 2023 a menos de 8 mil en 2025. En China, mercado que alguna vez fue clave para la compañía, las cifras son aún más duras: poco más de mil unidades vendidas el año pasado.

El desafío para las marcas europeas ya no pasa únicamente por el diseño, el desempeño o la exclusividad. En el competitivo mercado chino, los clientes premium exigen sistemas multimedia avanzados, asistentes inteligentes, actualizaciones permanentes y funciones conectadas que evolucionen rápidamente. Es precisamente en ese terreno donde Huawei se ha transformado en un actor dominante.

La experiencia previa entre Huawei y JAC con el sedán Maextro S800 demuestra el potencial de esta fórmula. El modelo logró superar las 16 mil unidades vendidas desde su lanzamiento, consolidándose como una de las apuestas premium más ambiciosas del mercado chino.