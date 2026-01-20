El Baic BJ30 se convierte en el primer vehículo chino en ganar premio en Argentina

El Baic BJ30 acaba de hacer historia en el mercado automotor argentino al ser elegido Auto/SUV Importado del Año 2025 por la agrupación Periodistas de la Industria Automotriz (PIA). Se trata de un reconocimiento inédito: es la primera vez en las 15 ediciones del premio que un vehículo fabricado en China alcanza el primer lugar en esta prestigiosa elección.

La distinción fue otorgada tras una votación en la que participaron 30 periodistas y comunicadores especializados, quienes evaluaron los modelos lanzados en ese país durante 2025 bajo el criterio de mejor relación entre precio, producto e innovación. En la categoría Auto/SUV Importado, el BJ30 obtuvo 54 puntos, superando a referentes consolidados como Ford Territory (35) y Renault Koleos (20).

El logro adquiere mayor relevancia al considerar la trayectoria de los Premios PIA, que se entregan desde 2011 y que históricamente habían destacado modelos de marcas tradicionales. En este contexto, el triunfo del BJ30 subraya el avance cualitativo de la industria automotriz oriental y posiciona al SUV de entrada de la familia BJ como una propuesta competitiva a nivel regional.

El modelo acaba de debutar también en el mercado chileno. Se comercializa en una versión 2WD con motor 1.5 turbo de 185 Hp, y en una variante 4WD híbrida que combina ese propulsor con dos motores eléctricos para alcanzar 404 Hp, con precios de $23.990.000 y $26.990.000, respectivamente.

Pensado para el off-road, tiene un un diseño robusto, con 215 mm de despeje al suelo y soluciones orientadas al uso fuera del asfalto, el BJ30 se desenvuelve con solvencia tanto en ciudad como en terrenos exigentes.

A eso le suma ángulos de aproximación de 24,5° de ataque, 30° de salida y 21° ventral, sistemas como control de descenso, asistente de arranque en pendiente y múltiples modos de conducción, le permiten adaptarse a superficies exigentes con mayor control y estabilidad.

En el interior apuesta por el confort y la tecnología, con pantallas de gran formato (cuadro de instrumentos de 10,25” y una pantalla central de 14,6”), conectividad avanzada y un completo paquete de asistencias a la conducción, además de Incorpora materiales de terminación tipo cuero, modo de bienvenida para el conductor, climatización bi-zona, iluminación ambiental multicolor y un completo ecosistema digital, entre otros.