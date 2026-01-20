SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    El Baic BJ30 se convierte en el primer vehículo chino en ganar premio en Argentina

    El modelo que acaba de se estrenarse en Chile fue reconocido como el Auto/SUV Importado del Año 2025. Es el primero de su origen en obtener tal reconocimiento.

     

    El Baic BJ30 acaba de hacer historia en el mercado automotor argentino al ser elegido Auto/SUV Importado del Año 2025 por la agrupación Periodistas de la Industria Automotriz (PIA). Se trata de un reconocimiento inédito: es la primera vez en las 15 ediciones del premio que un vehículo fabricado en China alcanza el primer lugar en esta prestigiosa elección.

    La distinción fue otorgada tras una votación en la que participaron 30 periodistas y comunicadores especializados, quienes evaluaron los modelos lanzados en ese país durante 2025 bajo el criterio de mejor relación entre precio, producto e innovación. En la categoría Auto/SUV Importado, el BJ30 obtuvo 54 puntos, superando a referentes consolidados como Ford Territory (35) y Renault Koleos (20).

    El logro adquiere mayor relevancia al considerar la trayectoria de los Premios PIA, que se entregan desde 2011 y que históricamente habían destacado modelos de marcas tradicionales. En este contexto, el triunfo del BJ30 subraya el avance cualitativo de la industria automotriz oriental y posiciona al SUV de entrada de la familia BJ como una propuesta competitiva a nivel regional.

    El modelo acaba de debutar también en el mercado chileno. Se comercializa en una versión 2WD con motor 1.5 turbo de 185 Hp, y en una variante 4WD híbrida que combina ese propulsor con dos motores eléctricos para alcanzar 404 Hp, con precios de $23.990.000 y $26.990.000, respectivamente.

    jude

    Pensado para el off-road, tiene un un diseño robusto, con 215 mm de despeje al suelo y soluciones orientadas al uso fuera del asfalto, el BJ30 se desenvuelve con solvencia tanto en ciudad como en terrenos exigentes.

    A eso le suma ángulos de aproximación de 24,5° de ataque, 30° de salida y 21° ventral, sistemas como control de descenso, asistente de arranque en pendiente y múltiples modos de conducción, le permiten adaptarse a superficies exigentes con mayor control y estabilidad.

    jude

    En el interior apuesta por el confort y la tecnología, con pantallas de gran formato (cuadro de instrumentos de 10,25” y una pantalla central de 14,6”), conectividad avanzada y un completo paquete de asistencias a la conducción, además de Incorpora materiales de terminación tipo cuero, modo de bienvenida para el conductor, climatización bi-zona, iluminación ambiental multicolor y un completo ecosistema digital, entre otros.

    Más sobre:NoticiasBaicBJ30SUVOff-roadtodoterrenoArgentinaPeriodistas de la Industria Automotriz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Macron acusa a EE.UU. de querer “debilitar y subordinar a Europa”

    “Tiene una experiencia extraordinaria en la industria”: La visión del sector sobre el futuro ministro de Minería Santiago Montt

    Los nombres que aparecen con posibilidades para liderar el SII

    Mitski anuncia nuevo álbum y estrena el sencillo Where’s My Phone?

    Mosa va por el control de Colo Colo: lanza OPA por un 30% adicional en Blanco y Negro

    La veintena de cargos que Francisco Pérez Mackenna dejará en el grupo Luksic para asumir en Cancillería

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Mónaco en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Mónaco en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Manchester City por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Manchester City por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Mónaco en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Mónaco en TV y streaming

    Vicepresidente del PS y gabinete de Kast: “Otra cosa es con guitarra, van a ser esclavos de sus propias palabras”

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Manchester City por la Champions League

    “Tiene una experiencia extraordinaria en la industria”: La visión del sector sobre el futuro ministro de Minería Santiago Montt
    Negocios

    “Tiene una experiencia extraordinaria en la industria”: La visión del sector sobre el futuro ministro de Minería Santiago Montt

    Los nombres que aparecen con posibilidades para liderar el SII

    Mosa va por el control de Colo Colo: lanza OPA por un 30% adicional en Blanco y Negro

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años
    Tendencias

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    El legado de Valentino Garavani, “el último emperador” de la alta costura que falleció a sus 93 años

    Christian Garin acusa el golpe de la temprana eliminación en Australia: “Me voy muy mal, decepcionado”
    El Deportivo

    Christian Garin acusa el golpe de la temprana eliminación en Australia: “Me voy muy mal, decepcionado”

    ¿Destino LaLiga? La millonaria oferta del Elche de Christian Bragarnik a Colo Colo por Lucas Cepeda

    Run and Sand se expande en 2026 y suma fechas en Zapallar, La Serena y Papudo

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Mitski anuncia nuevo álbum y estrena el sencillo Where’s My Phone?
    Cultura y entretención

    Mitski anuncia nuevo álbum y estrena el sencillo Where’s My Phone?

    Susana García, directora ejecutiva de TVN, y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”

    Lucas Espinoza estrena su primer especial y anuncia gira de verano

    Macron acusa a EE.UU. de querer “debilitar y subordinar a Europa”
    Mundo

    Macron acusa a EE.UU. de querer “debilitar y subordinar a Europa”

    Trump intensifica su ofensiva por Groenlandia: publica fotos creadas con IA para simular su conquista y revela mensajes de Macron y Rutte

    Trump amenaza con aranceles del 200% a vinos de Francia para que Macron se sume a la Junta de Paz para Gaza

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad
    Paula

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?