El Cupra Formentor se convierte en el auto oficial de Vidal y compañía en el Barcelona

En agosto de 2019, Cupra y el FC Barcelona oficializaron una alianza por la que la novel firma catalana se convirtió en socio comercial del equipo donde milita Arturo Vidal. En diciembre, incluso, Cupra sorprendió con un spot de corte cinematográfico para alentar a los blaugrana en la previa del choque frente al Real Madrid, por La Liga. Pero había algo aún no definido: cuál sería el auto oficial del club barcelonista. La verdad no cabía esperar mucha sorpresa, y el Formentor se convierte en el ‘coche’ oficial de las estrellas culés.

El nombramiento del flamante Formentor, un SUV de corte deportivo que pone sobre la calle 310 caballos, viene un día antes de que arranquen las preventas del primer Cupra hecho desde cero desde que se apartó de la tutela de Seat. “Nombrar al Cupra Formentor como el coche oficial del FC Barcelona es una decisión natural. Este modelo ha sido diseñado, desarrollado y será producido en Barcelona, la ciudad donde nacieron las dos marcas y desde donde queremos inspirar al mundo. Esta designación aumentará la visibilidad global del vehículo y nos coloca un paso más allá para hacer de Cupra una marca deseada por los amantes del motor”, manifestó Wayne Griffiths, consejero delegado de la firma española.

La integrante del Grupo Volkswagen expresa que el acuerdo de colaboración también establece que aquellos jugadores que deseen disfrutar del nuevo modelo tendrán la opción de personalizar su propio Formentor, gracias a su alto nivel de personalización con una amplia paleta de colores, entre otros elementos de diseño. ¿Cómo lo pedirá el King?

El Formentor con motor térmico llegará a las calles europeas a partir de otoño, vale decir después de septiembre y que para 2021 está planeado el arribo del Cupra Formentor en versión híbrida enchufable (que seguramente tendrá mucho en común con el nuevo Volkswagen Tiguan PHEV).