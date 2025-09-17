SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

El desembarco de Cadillac en la Fórmula Uno suma más identidad estadounidense

Al reciente anuncio de su pareja de pilotos, el equipo estadounidense le agrega la presentación de Jim Beam como sponsor.

 

La llegada oficial de Cadillac a la próxima temporada de la Fórmula Uno continúa sumando hitos, luego de que anunciara su alianza con Jim Beam como su patrocinador oficial.

La sociedad multimillonaria y multianual con la marca de bourbon refuerza la identidad estadounidense del equipo, puesto que se agrega al acuerdo firmado con la firma de ropa Tommy Hilfiger, otro ícono de ese país.

De esta forma, el desembarco de la escudería va tomando cada vez más forma.

Hand-out

Hace unas semanas confirmaron a su dupla de pilotos, el finlandés Valtteri Bottas y el mexicano Sergio Pérez, que aportarán experiencia en el “Gran Circo” al novel team.

Ambos traen consigo trayectorias extensas en la F1, con numerosas carreras, podios y victorias, que le serán muy útiles al piloto de reserva, el californiano Colton Herta, en su preparación para tomar un rol más protagónico en un futuro no muy lejano.

Desde la dirección, figuras como Dan Towriss (director ejecutivo) y Graeme Lowdon (jefe de equipo) han sido enfáticos en señalar que el proyecto está desarrollándose “sobre la marcha”: con plazos exigentes, múltiples frentes técnicos abiertos y una presión elevada para llegar bien preparado al arranque.

Se está levantando una estructura con sedes en Estados Unidos y en el Reino Unido, laboratorios, instalaciones de diseño, simulación, aerodinámica y producción que reflejan los ambiciosos planes de Cadillac en la F1.

Una pieza fundamental de esta estrategia es el compromiso de GM de desarrollar un motor propio para Cadillac, previsto para entrar en competencia hacia 2029. Hasta entonces, el equipo utilizará propulsores de Ferrari.

Más sobre:NoticiasFórmula 1CadillacJim BeamValtteri BottasSergio Pérez

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

BASES DEL SORTEO: “SUSCRIPCIÓN DIARIO LA TERCERA - ANIVERSARIO 75 AÑOS”

Kristalina Georgieva ya tiene al sucesor de Rodrigo Valdés en el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI

La grieta que se evidenció en Evópoli por el caso Ximena Rincón

Golpe a golpe: Desbordes y Boric escalan tensión en actividades de celebración de Fiestas Patrias

El desesperado relato de Don Francisco de la pesadilla que significó el final de Sábado Gigante

La polémica enmienda constitucional aprobada por los diputados brasileños para bloquear demandas contra legisladores

Lo más leído

1.
Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

2.
Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

3.
SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

4.
Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

5.
Desbordes desliza descontento con Boric por inaugurar Fiestas Patrias en La Pampilla y apunta a estar “a la altura de los cargos”

Desbordes desliza descontento con Boric por inaugurar Fiestas Patrias en La Pampilla y apunta a estar “a la altura de los cargos”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Rating del martes 16 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 16 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

Revisa las rutas y horarios con peaje a luca desde el miércoles por el fin de semana largo

Revisa las rutas y horarios con peaje a luca desde el miércoles por el fin de semana largo

La grieta que se evidenció en Evópoli por el caso Ximena Rincón
Chile

La grieta que se evidenció en Evópoli por el caso Ximena Rincón

Golpe a golpe: Desbordes y Boric escalan tensión en actividades de celebración de Fiestas Patrias

Cómo se desvaneció el desembarco de Carolina Tohá al comando de Jeannette Jara

Kristalina Georgieva ya tiene al sucesor de Rodrigo Valdés en el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI
Negocios

Kristalina Georgieva ya tiene al sucesor de Rodrigo Valdés en el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI

Za-Salmón

Autofin aprueba aumento de capital y nueva política de dividendos

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades
Tendencias

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

La última actualización de PlayStation 5 permite nuevas funciones en el control Dual Sense

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

La desconocida apelación de Martina Weil que hizo más dramática su eliminación del Mundial de Atletismo
El Deportivo

La desconocida apelación de Martina Weil que hizo más dramática su eliminación del Mundial de Atletismo

Otra millonaria multa: Conmebol le sigue pasando la cuenta a Independiente por la llave contra la U

Detienen a barrista de Independiente involucrado en los incidentes del duelo contra la U que estaba prófugo

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

El desesperado relato de Don Francisco de la pesadilla que significó el final de Sábado Gigante
Cultura y entretención

El desesperado relato de Don Francisco de la pesadilla que significó el final de Sábado Gigante

Fiestas Patrias y stand up comedy: la llamativa apuesta de una lota con chistes en la Fonda Nómade

Teatro Camilo Henríquez estrena obra sobre los monumentos post estallido social

La polémica enmienda constitucional aprobada por los diputados brasileños para bloquear demandas contra legisladores
Mundo

La polémica enmienda constitucional aprobada por los diputados brasileños para bloquear demandas contra legisladores

Trump llega a Windsor en una visita de Estado a Reino Unido que combina comercio, tecnología y protocolo real

La IA se abre paso en la política: Albania nombra a “ministra” y Japón a líder de partido generados con esta tecnología

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica
Paula

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada