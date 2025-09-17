El desembarco de Cadillac en la Fórmula Uno suma más identidad estadounidense

La llegada oficial de Cadillac a la próxima temporada de la Fórmula Uno continúa sumando hitos, luego de que anunciara su alianza con Jim Beam como su patrocinador oficial.

La sociedad multimillonaria y multianual con la marca de bourbon refuerza la identidad estadounidense del equipo, puesto que se agrega al acuerdo firmado con la firma de ropa Tommy Hilfiger, otro ícono de ese país.

De esta forma, el desembarco de la escudería va tomando cada vez más forma.

Hace unas semanas confirmaron a su dupla de pilotos, el finlandés Valtteri Bottas y el mexicano Sergio Pérez, que aportarán experiencia en el “Gran Circo” al novel team.

Ambos traen consigo trayectorias extensas en la F1, con numerosas carreras, podios y victorias, que le serán muy útiles al piloto de reserva, el californiano Colton Herta, en su preparación para tomar un rol más protagónico en un futuro no muy lejano.

Desde la dirección, figuras como Dan Towriss (director ejecutivo) y Graeme Lowdon (jefe de equipo) han sido enfáticos en señalar que el proyecto está desarrollándose “sobre la marcha”: con plazos exigentes, múltiples frentes técnicos abiertos y una presión elevada para llegar bien preparado al arranque.

Se está levantando una estructura con sedes en Estados Unidos y en el Reino Unido, laboratorios, instalaciones de diseño, simulación, aerodinámica y producción que reflejan los ambiciosos planes de Cadillac en la F1.

Una pieza fundamental de esta estrategia es el compromiso de GM de desarrollar un motor propio para Cadillac, previsto para entrar en competencia hacia 2029. Hasta entonces, el equipo utilizará propulsores de Ferrari.