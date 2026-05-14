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    El exclusivo Porsche 911 GT3 RS inspirado en la alta costura

    El programa de personalización Sonderwunsch desarrolló una configuración de alto rendimiento, acabados artesanales y una sofisticada propuesta estética.

     

    Porsche vuelve a demostrar el nivel de sofisticación y exclusividad que puede alcanzar su programa de personalización con la creación de un singular 911 GT3 RS inspirado directamente en el universo de la alta costura.

    El proyecto, desarrollado conjuntamente entre el Centro Porsche Ginebra y el equipo Sonderwunsch en Zuffenhausen, transforma al radical GT3 RS en una pieza única donde el diseño, la artesanía y el rendimiento extremo conviven bajo una visión estética refinada y cuidadosamente ejecutada.

    La propuesta busca reinterpretar la agresiva esencia del 911 GT3 RS mediante una estética más cálida, elegante y sofisticada, tomando referencias del diseño de moda de lujo. El resultado es un deportivo de altas prestaciones que privilegia los detalles sutiles por sobre los contrastes estridentes.

    Uno de los elementos más distintivos es el color exterior Macadamia metalizado, perteneciente al programa Paint to Sample de Porsche. Este tono marrón profundo se combina con múltiples piezas de fibra de carbono visible recubiertas con un barniz transparente pigmentado especialmente en tonos marrones para este proyecto.

    La integración entre superficies, reflejos y texturas fue trabajada meticulosamente para generar una presencia visual elegante sin perder el carácter radical del GT3 RS. Incluso el enorme alerón trasero incorpora detalles exclusivos como la inscripción Weissach y el logotipo Porsche en color naranja, aportando pequeños acentos visuales.

    En el interior se mantiene la misma filosofía. El habitáculo utiliza cuero marrón Truffle y superficies Race-Tex, acompañadas por costuras naranjas de contraste y múltiples terminaciones hechas artesanalmente. Cada componente fue diseñado específicamente para esta unidad, buscando una armonía total entre materiales, colores y sensaciones táctiles.

    Más allá de la estética, el proyecto mantiene intacta la esencia mecánica del 911 GT3 RS, uno de los modelos más extremos y enfocados en circuito dentro de la gama Porsche.

    Más sobre:NoticiasPorsche911 GT3SonderwunschVehículos personalizadosAutos de lujo

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