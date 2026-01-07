SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Un fabricante de aspiradoras se atreve con su primer superdeportivo eléctrico

    La compañía china Dreame se apresta a dar el salto de los electrodomésticos al mundo de los vehículos, marcando el inicio de su estrategia para competir con marcas consolidadas del ultralujo y de alto rendimiento.

     

    Después de años de desarrollo, la compañía china Dreame confirmó que presentará su primer superdeportivo en la versión 2026 del CES (Consumer Electronics Show), que acaba de partir en Las Vegas.

    Bajo su “Plan Cielo Estrellado”, adelantó el prototipo, llamado Nebula, un superdeportivo con estética angulosa, alargada y baja, pensado para pista y carretera cerrada, con grandes elementos aerodinámicos y un diseño que busca combinar agresividad y eficiencia.

    Su particularidad no se concentra en su diseño o su velocidad o sus lujos, sino que radica en que se trata de una compañía de aspiradoras eléctricas que se adentra a un mundo completamente desconocido.

    Sobre la estética del bólido, las imágenes muestran tapabarros pronunciados, iluminación frontal con cuatro luces diurnas horizontales y un parachoques delantero con amplias tomas de aire.

    En los laterales, cuenta con placas grandes, pilar A oculto que prolonga visualmente el parabrisas hasta el techo y rines de seis radios tipo pétalo fijados por cubo de seis tornillos. Mientras que en la parte trasera destacan un gran alerón fijo, luces que ocupan todo el ancho del vehículo y un difusor doble diseñado para mejorar la carga aerodinámica.

    Aunque Dreame no ha confirmado oficialmente los detalles técnicos, se anticipa que el Nebula contará con cuatro motores eléctricos que entregan un total de 1.903 Hp (1.399 kW). Según los reportes, esto permitiría acelerar de 0 a 100 km/h en solo 1,8 segundos, convirtiéndolo en uno de los deportivos eléctricos más potentes del mercado, incluso por encima del Xiaomi SU7 Ultra de 1.548 Hp.

    Se espera además que use frenos carbocerámicos y un sistema de refrigeración por líquido que mantenga los motores eléctricos a unos 15 °C, aunque estos datos aún no son oficiales.

    El superdeportivo se producirá en 2027, con vocación internacional y una fábrica planeada en Alemania. Dreame espera que este modelo sea solo el primero de una línea de autos eléctricos de alto rendimiento bajo el “Starry Sky Plan”, que también incluirá un SUV de gran tamaño enfocado al segmento de lujo.

    Más sobre:NoticiasDreameauto eléctricosuperdeportivoNebulaElectrodomésticos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    FES: Consejo Fiscal insiste en que desembolsos deben contabilizarse como gasto y plantea tres riesgos fiscales

    El equipo “antiflancos” de Kast para revisar antecedentes de futuras autoridades

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    Eutanasia en suspenso: las maniobras que traban su avance y dejan en la cornisa al proyecto que empuja el gobierno

    El fallo de la Suprema que establece que la contralora Dorothy Pérez no tiene competencia para destituir alcaldes

    Secuestro psicológico y un plan diseñado desde la cárcel: los detalles de la millonaria estafa que sufrió Amparo Noguera

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Anuncian Día de los Patrimonios en Verano: ¿Cuándo son las actividades?

    Anuncian Día de los Patrimonios en Verano: ¿Cuándo son las actividades?

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming

    Rating del martes 6 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 6 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El equipo “antiflancos” de Kast para revisar antecedentes de futuras autoridades
    Chile

    El equipo “antiflancos” de Kast para revisar antecedentes de futuras autoridades

    Eutanasia en suspenso: las maniobras que traban su avance y dejan en la cornisa al proyecto que empuja el gobierno

    El fallo de la Suprema que establece que la contralora Dorothy Pérez no tiene competencia para destituir alcaldes

    FES: Consejo Fiscal insiste en que desembolsos deben contabilizarse como gasto y plantea tres riesgos fiscales
    Negocios

    FES: Consejo Fiscal insiste en que desembolsos deben contabilizarse como gasto y plantea tres riesgos fiscales

    Cuando la ideología está por sobre las personas

    Economía con viento a favor, pero con cautela sobre el cobre y reformas estructurales: las perspectivas de Landerretche, Cifuentes y Vergara para 2026

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?
    Tendencias

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Millones, estadios y plazos: el plan de Chile y Sudamérica para lograr la inédita sede del Mundial de Rugby de 2035
    El Deportivo

    Millones, estadios y plazos: el plan de Chile y Sudamérica para lograr la inédita sede del Mundial de Rugby de 2035

    Escándalo mundial: torneo profesional le da invitación a una tenista que no sabía tomar la raqueta

    Con varias figuras del fútbol chileno, incluyendo seleccionados: la Roja de Arturo Vidal que brilla en la Kings League

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl
    Cultura y entretención

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    Javiera Mena agenda show en Blondie

    Destacan recuperación “casi milagrosa” de Angelo Pierattini tras accidente automovilístico

    Venezuela tensa relación entre Washington y Moscú: EE.UU. toma control de petrolero con bandera rusa
    Mundo

    Venezuela tensa relación entre Washington y Moscú: EE.UU. toma control de petrolero con bandera rusa

    Estados Unidos intercepta un petrolero ruso por “violaciones de las sanciones estadounidenses”

    Primer ministro de Reino Unido llevará a la Cámara de los Comunes el eventual despliegue de tropas británicas en Ucrania

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo
    Paula

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro