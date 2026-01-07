Un fabricante de aspiradoras se atreve con su primer superdeportivo eléctrico

Después de años de desarrollo, la compañía china Dreame confirmó que presentará su primer superdeportivo en la versión 2026 del CES (Consumer Electronics Show), que acaba de partir en Las Vegas.

Bajo su “Plan Cielo Estrellado”, adelantó el prototipo, llamado Nebula, un superdeportivo con estética angulosa, alargada y baja, pensado para pista y carretera cerrada, con grandes elementos aerodinámicos y un diseño que busca combinar agresividad y eficiencia.

Su particularidad no se concentra en su diseño o su velocidad o sus lujos, sino que radica en que se trata de una compañía de aspiradoras eléctricas que se adentra a un mundo completamente desconocido.

Sobre la estética del bólido, las imágenes muestran tapabarros pronunciados, iluminación frontal con cuatro luces diurnas horizontales y un parachoques delantero con amplias tomas de aire.

En los laterales, cuenta con placas grandes, pilar A oculto que prolonga visualmente el parabrisas hasta el techo y rines de seis radios tipo pétalo fijados por cubo de seis tornillos. Mientras que en la parte trasera destacan un gran alerón fijo, luces que ocupan todo el ancho del vehículo y un difusor doble diseñado para mejorar la carga aerodinámica.

Aunque Dreame no ha confirmado oficialmente los detalles técnicos, se anticipa que el Nebula contará con cuatro motores eléctricos que entregan un total de 1.903 Hp (1.399 kW). Según los reportes, esto permitiría acelerar de 0 a 100 km/h en solo 1,8 segundos, convirtiéndolo en uno de los deportivos eléctricos más potentes del mercado, incluso por encima del Xiaomi SU7 Ultra de 1.548 Hp.

Se espera además que use frenos carbocerámicos y un sistema de refrigeración por líquido que mantenga los motores eléctricos a unos 15 °C, aunque estos datos aún no son oficiales.

El superdeportivo se producirá en 2027, con vocación internacional y una fábrica planeada en Alemania. Dreame espera que este modelo sea solo el primero de una línea de autos eléctricos de alto rendimiento bajo el “Starry Sky Plan”, que también incluirá un SUV de gran tamaño enfocado al segmento de lujo.