El futuro según Citroën: así es el ELO Concept y su nueva visión monovolumen

Por años, Citroën fue uno de los referentes en monovolúmenes en Europa, pero la fiebre por los SUV terminó por reducir su participación de mercado. Hoy, la marca francesa está dispuesta a reabrir ese capítulo con el ELO Concept, un prototipo eléctrico de 4,10 metros que busca reinterpretar el formato con ideas frescas y un enfoque urbano.

El ELO apuesta por un interior completamente modular, casi como una mini casa sobre ruedas. Su diseño permite albergar hasta seis ocupantes en dos filas (3+3), con el conductor sentado al centro, logrando una visibilidad amplia y una sensación de cabina muy distinta a lo común.

Un interior pensado como espacio de vida

Gracias a su arquitectura eléctrica, el habitáculo queda totalmente despejado. El asiento del conductor puede girar en 360°, mientras que sus asientos laterales se desmontan para ganar espacio o usarse fuera del auto. La segunda fila, inspirada en muebles de camping, refleja la colaboración con Decathlon, que aportó materiales y soluciones outdoor.

El ELO también puede convertirse en un pequeño refugio: los respaldos se pliegan para instalar dos colchones inflables guardados en el maletero, y desde el techo se puede desplegar una pantalla. La idea es que funcione como una base para trabajar, descansar o simplemente parar a mirar el cielo.

Diseño práctico y lleno de ingenio

Por fuera, el ELO mezcla guiños a los viejos monovolúmenes con un look moderno y cuadrado, ideal para la ciudad. Las ruedas, desarrolladas con Goodyear, combinan compuestos para pavimento urbano y caminos más rústicos. Los parachoques son idénticos adelante y atrás para abaratar costos y se pueden reemplazar fácilmente.

También incluye detalles curiosos: ganchos laterales para instalar un toldo, un compartimiento oculto para guardar pelotas -sí, pelotas- y llantas con un LED central que indica cuándo ajustar la presión del neumático.

Tecnología simple y funcional

No hay tablero tradicional. La información de conducción se proyecta sobre una banda transparente que ocupa todo el ancho del parabrisas. El volante monobrazo, un guiño a clásicos Citroën, integra dos joysticks para manejar funciones básicas, mientras el smartphone del usuario actúa como sistema multimedia.

Aunque el ELO Concept no está pensado para producción, la firma del doble chevrón asegura que su espíritu, lo que se refiere a modularidad, simpleza, soluciones creativas y bajo costo, adelantará ideas que sí podrían llegar a futuros modelos.