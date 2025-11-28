El Kia EV5 logra cinco estrellas se seguridad Euro NCAP

El Kia EV5 obtuvo la máxima calificación de cinco estrellas en las pruebas de seguridad Euro NCAP, uno de los estándares más exigentes del mundo, un fuerte espaldarazo para el SUV 100% eléctrico.

Evaluado en cuatro categorías, el EV5 mantuvo un rendimiento sobresaliente en todas. De partida, logró un 83% en protección a ocupantes adultos, con un habitáculo que permaneció estable en impactos frontales y con muy buena protección en rodillas, fémur y torso.

En pruebas laterales contra barrera, alcanzó la puntuación máxima. La protección frente al latigazo cervical también fue calificada como ejemplar, mientras que sistemas como el eCall y la prevención de impactos secundarios refuerzan la seguridad estructural y operativa del modelo.

En protección infantil, el el KIA EV5 alcanzó un 85%, demostrando una defensa sólida en todas las zonas críticas en choques delanteros y laterales.

El vehículo, además, permite la instalación correcta de todo tipo de sistemas de retención y ofrece la posibilidad de desactivar el airbag del copiloto para sillas orientadas hacia atrás.

El comportamiento del modelo frente a peatones y ciclistas también fue destacado, con un 74% de desempeño gracias a una zona frontal que reduce lesiones y un sistema de frenado autónomo de emergencia (AEB) especialmente eficaz con ciclistas y motociclistas.

En apoyo al conductor, alcanzó un 80%, impulsado por tecnologías como el Asistente de Mantenimiento de Carril, el sistema de monitoreo del estado del conductor y el control inteligente de límites de velocidad.

La seguridad del EV5 se complementa con la plataforma E-GMP, conocida por su rigidez y capacidad para integrar sistemas avanzados de asistencia, asegurando estabilidad, eficiencia y protección.

El EV5 cuenta con una batería de 88,1 kWh, combinada con un motor de 230 kW, que le otorga una autonomía de hasta 530 kilómetros WLTP, además de carga rápida del 10% al 80% en solo 30 minutos, frenado regenerativo y un avanzado sistema de gestión térmica mediante bomba de calor.