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    El Mejor de los Mejores: Deepal S07

    El vehículo chino, que superó a Subaru Forester y el Audi A6 Sportback e-tron, también se adjudicó la categoría Mejor SUV Grande.

     
    Changan Group introduce Deepal, su nueva marca en Chile.

    El galardón para el Mejor de Los Mejores existe desde 2018. Es de cierta forma, el premio mayor, cuyo ganador es votado de entre los vencedores de cada categoría probada en pista. Es decir, el galardonado sale de los condecorados como Mejor Auto, Mejor SUV, Mejor SUV Grande, Mejor Camioneta, Mejor Premium, Mejor Ecológico Enchufable, Mejor Ecológico No Enchufable y Mejor Vehículo Comercial.

    El Mejor de Los Mejores es el último premio que se da a conocer. ¿La razón? Se vota el mismo día de la ceremonia de premiación, teniendo como ministro de fe a Diego Mendoza, secretario general de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), quien recibió los votos, de forma digital, de cuatro jueces, y, de forma presencial, del equipo MT.

    Fue así que el Deepal S07 se convirtió en el Mejor de Los Mejores, con tres votos. Los otros dos fueron para el Subaru Forester y el Audi A6 Sportback e-tron.

    Vale decir que el Deepal S07 ganó, en primera instancia, el título de Mejor SUV Grande. Una categoría donde participan aquellos modelos que superan los 4,7 metros de largo, con dos o tres corridas de asientos; y donde temporada pasada hubo 26 lanzamientos. De entre ellos, salieron los nueve finalistas que fueron a Codegua.

    El Deepal S07 es el producto con el que la submarca de Changan debutó en el mercado chileno a mediados de 2025. Ganó con una nota promedio de 8,54, una décima más que el Exeed RX y Ford Expedition, que empataron en segundo lugar.

    El SUV mediano chino destacó por su atractivo diseño, excelente habitabilidad y opciones motrices, una 100% eléctrica (EV) y otra eléctrica de rango extendida enchufable (REEV). Ambas con una gran autonomía y buena performance.

    <b>Puesto</b><b>Modelo</b><b>Nota</b>
    Exeed RX8,44
    Ford Expedition8,44

    GANADORES HISTÓRICOS MEJOR DE LOS MEJORES

    • 2025: Volvo EX30
    • 2024: Kia EV6
    • 2023: Cupra Formentor
    • 2022: Opel Mokka
    • 2021: Nissan Sentra
    • 2020: Mazda 3

    GANADORES HISTÓRICOS MEJOR SUV GRANDE

    • 2025: Hyundai Santa Fe
    • 2024: Mazda CX60
    • 2023: MG Marvel R
    • 2022: Subaru Outback
    • 2021: Subaru Evoltis
    • 2020: Ford Explorer
    Más sobre:#LosMejores2026El Mejor de los MejoresMejor SUV GrandeDeepal S07

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