El Mejor de los Mejores: Deepal S07

El galardón para el Mejor de Los Mejores existe desde 2018. Es de cierta forma, el premio mayor, cuyo ganador es votado de entre los vencedores de cada categoría probada en pista. Es decir, el galardonado sale de los condecorados como Mejor Auto, Mejor SUV, Mejor SUV Grande, Mejor Camioneta, Mejor Premium, Mejor Ecológico Enchufable, Mejor Ecológico No Enchufable y Mejor Vehículo Comercial.

El Mejor de Los Mejores es el último premio que se da a conocer. ¿La razón? Se vota el mismo día de la ceremonia de premiación, teniendo como ministro de fe a Diego Mendoza, secretario general de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), quien recibió los votos, de forma digital, de cuatro jueces, y, de forma presencial, del equipo MT.

Fue así que el Deepal S07 se convirtió en el Mejor de Los Mejores, con tres votos. Los otros dos fueron para el Subaru Forester y el Audi A6 Sportback e-tron.

Vale decir que el Deepal S07 ganó, en primera instancia, el título de Mejor SUV Grande. Una categoría donde participan aquellos modelos que superan los 4,7 metros de largo, con dos o tres corridas de asientos; y donde temporada pasada hubo 26 lanzamientos. De entre ellos, salieron los nueve finalistas que fueron a Codegua.

El Deepal S07 es el producto con el que la submarca de Changan debutó en el mercado chileno a mediados de 2025. Ganó con una nota promedio de 8,54, una décima más que el Exeed RX y Ford Expedition, que empataron en segundo lugar.

El SUV mediano chino destacó por su atractivo diseño, excelente habitabilidad y opciones motrices, una 100% eléctrica (EV) y otra eléctrica de rango extendida enchufable (REEV). Ambas con una gran autonomía y buena performance.

<b>Puesto</b> <b>Modelo</b> <b>Nota</b> 2° Exeed RX 8,44 2° Ford Expedition 8,44

GANADORES HISTÓRICOS MEJOR DE LOS MEJORES

2025: Volvo EX30

2024: Kia EV6

2023: Cupra Formentor

2022: Opel Mokka

2021: Nissan Sentra

2020: Mazda 3

GANADORES HISTÓRICOS MEJOR SUV GRANDE