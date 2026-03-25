El Mercedes-Maybach Clase S renueva su propuesta de lujo con foco en el confort y la personalización

En el segmento más alto del mercado automotriz, donde el confort y la experiencia a bordo marcan la diferencia, la nueva generación del Mercedes-Maybach Clase S introduce una serie de ajustes orientados a reforzar su carácter como sedán de representación.

Las medidas del modelo son 5.480 mm de largo, 1.920 mm de ancho, 1.510 mm de alto y 3.400 mm de distancia entre ejes, con las que mantiene su enfoque en los ocupantes de la segunda fila, con un habitáculo diseñado para priorizar el espacio, el silencio y la comodidad en trayectos largos.

En este contexto, el trabajo en aislamiento acústico y reducción de vibraciones adquiere un rol central, junto con nuevas configuraciones de asientos que incorporan funciones de masaje y climatización.

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El interior también suma ajustes en materiales y terminaciones, con una oferta ampliada de combinaciones de cuero, madera y detalles metálicos.

A esto se agrega un sistema de iluminación ambiental más configurable, que permite adaptar el ambiente según las preferencias de los usuarios. En paralelo, el sistema multimedia incorpora pantallas de gran formato tanto en la zona delantera como en la trasera, facilitando el acceso a contenidos y funciones de conectividad.

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En términos de asistencia a la conducción, el modelo integra tecnologías orientadas a mejorar la seguridad y el manejo en carretera, con sistemas que apoyan la conducción en autopistas y en entornos urbanos. Estas funciones operan en conjunto con sensores y cámaras que monitorean el entorno del vehículo en tiempo real.

Desde el punto de vista mecánico, la oferta contempla motorizaciones de alto rendimiento de 12 y ocho cilindros, acompañadas por sistemas electrificados, en línea con la estrategia de la marca de incorporar soluciones que reduzcan consumos y emisiones en vehículos de gran tamaño.

El V8 de 4.000 cc llega a los 530 Hp y 553 Nm de torque, mientras que el V12 de seis litros alcanza 621 Hp y 664 Nm.

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Uno de los aspectos que adquiere mayor relevancia en esta actualización es la personalización. A través de distintos programas, los clientes pueden acceder a configuraciones específicas que abarcan desde colores exteriores hasta detalles interiores hechos a medida, una práctica cada vez más presente en este segmento.

Con estas modificaciones, el Mercedes-Maybach Clase S continúa en un espacio donde la tecnología, el diseño interior y la experiencia de viaje son elementos clave para un público que prioriza el confort y la exclusividad en sus desplazamientos.