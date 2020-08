El Opel Corsa se reestrena en Chile con tres inéditos compromisos

A mediados de marzo, Opel presentó en Chile la sexta generación del Corsa, su emblemático hatchback que llegaba ahora construido sobre la plataforma del grupo PSA (la misma del Peugeot 208) y con un alto nivel de equipamiento en seguridad, apuntando

a un consumidor joven, y exigente, que busca que el auto cumpla con todas sus expectativas de movilidad en el entorno urbano.

Opel Corsa

Pero luego del lanzamiento entró con fuerza el coronavirus en el país. Y con ello el obligado confinamiento. Ahora, cuando poco a poco empiezan a liberarse algunas comunas, la firma alemana decidió relanzar su producto estrella, incorporando una serie de ventajas que denominan “los tres compromiso Corsa”.

Se trata de una inédita apuesta por la calidad del modelo, donde es tanta la confianza de satisfacción que están dispuestos a recibir de vuelta el vehículo. Así, en Opel señalan tres desafíos:

1. La Apuesta Corsa: “pruébalo y si no te convence te pagamos”, un compromiso a pagar $300.000 si un cliente después de probar el New Opel Corsa, se decide por otro modelo de la competencia.

2. 30 días Corsa: “si no estás satisfecho, devuélvelo”. Tan seguro está Opel de la satisfacción del cliente que puede devolver su New Opel Corsa, si no se encuentra completamente satisfecho con su nuevo modelo. Se reintegra el valor completo cancelado por el usuario.

3. Beneficios Corsa: plan ideado para los “Corsa Lovers”, que contempla un plan que permite dejar tu antiguo Corsa en parte de pago y obtener un 50% de descuento en el Plan de Mantenciones Opel Flex Care o en la compra de accesorios oficiales Opel.

Opel Corsa

Con esto, la marca espera seguir creciendo con las matriculaciones del Corsa, cifras que para este año se estima lleguen a las 300 matriculaciones, lo que representaría el 1,7% de las ventas en el segmento B de los hatchbacks generalistas. Y para el próximo año, cuando ya se encuentre integrada a la gama una versión de entrada, el objetivo es aumentar a 750 unidades, llegando al 2,8% del segmento.

Opel Corsa = Alto equipamiento en seguridad

El nuevo Opel Corsa ofrece un cambio completo respecto de la edición anterior que se fabricaba bajo la administración de General Motors, destacando una parrilla más amplia, con el logo como elemento central, el cual está flanqueado por focos en ángulo agudo, consiguiendo una personalidad más agresiva.

“La ingeniería alemana del New Opel Corsa representa más de 38 años dominando el competitivo mundo de los hatchbacks; hoy estamos felices de presentar un modelo que estamos seguros ofrece una experiencia premium, con diferenciadores en varias áreas como su look, su alto equipamiento y la experiencia que provee a su conductor y acompañantes, a un precio muy competitivo”, afirmó Lucas San Martín, Gerente de Marketing de PSA Group Chile.

2019 Opel Corsa

A nivel de versiones, se ofrecerá en cinco versiones, con opciones diésel y a gasolina. El motor petrolero de 1.5 litros turboalimentado (a $ 13.490.000) desarrolla 100 Hp a 3.500 rpm con un torque de 250 Nm a 1.750 rpm. Está disponible con caja manual de seis velocidades y como gran ventaja es el rendimiento de 27,7 km/l de consumo promedio, según el organismo homologador 3CV.

La variante a gasolina, monta un bloque de 1,2 litros, con variantes aspiradas y turbocargadas. En el primer caso, desarrolla 75 Hp ($ 11.490.000), con un torque de 118 Nm y trabaja en conjunto con una transmisión mecánica de 5 velocidades. Esta alternativa llegará a los concesionarios en los próximos meses.

La alternativa turbocomprimida del de 1,2 litros entrega 100 Hp y 205 Nm, asociada a una caja manual de seis relaciones ($ 12.490.000) o una alternativa automática con velocidades, que se vende en dos versiones de equipamiento ($ 13.490.000 y $ 13.990.000). Esta última alternativa exhibe un gran rendimiento de 26,3 km/lt, de consumo en carretera, según el organismo homologador 3CV.

En cuanto a equipamiento, luce un panel de instrumentación digital que informa de la velocidad y la navegación, entre otros, además de un sistema multimedia con una pantalla táctil enlazable a Apple CarPlay y Android Auto; control por voz, sistema de carga inductiva y modo sport, entre otros.

Pero donde quizás resalta aún más el nuevo Opel Corsa es a nivel de seguridad. De serie (en todas sus versiones) incluye 6 airbags, cámara de retroceso en 180°, frenos ABS con EBD (distribución electrónica de frenado), control de tracción, sensores de proximidad y detector de presión de neumáticos.

Otro detalle que apunta a la democratización de los elementos de seguridad es que incorporan una serie de elementos de seguridad que no se ven en el segmento generalista, como el asistente de frenado con reconocimiento de peatones, mantenimiento de carril, alerta de conductor cansado y lector de señales de tránsito y detector de punto ciego