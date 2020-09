El renovado deportivo Audi S4 hace su estreno en Chile

A mediados de julio, Audi anunció el lanzamiento del nuevo A4. Ahora, la firma alemana completa la familia con el arribo del integrante más deportivos de la gama, el S4, que hace su estreno con un precio de $56.990.000.

“Si alguien busca una experiencia de conducción y performance premium, S4 es el modelo. Esta nueva apuesta de nuestra gama Audi Sport asegura adrenalina, control y desplante a través de la última tecnología en motorización y dinámica. Sabemos que, al igual que su hermano menor, S4 nos permitirá seguir ampliando nuestra presencia en este segmento y potenciar nuestro ADN de máxima deportividad”, afirmó Juan José Domínguez, gerente de Audi Chile.

Los cambios del nuevo Audi S4 arrancan con el diseño, que ofrece un diseño más angular y deportivo, destacando la parrilla más grande, las salidas de aire que evocan a su ADN de rally, además de salidas de aire más amplias con detalles cromados. En la zaga, destaca el spoiler “S” integrado a la maleta, sus cuatro salidas de aire cromadas, además de luces con indicador trasero dinámico.

Detail, Colour: Turbo blue

En el interior, para resaltar los emblemas “S” que se muestran en sus butacas deportivas calefaccionadas con memoria, soporte lumbar y masajes, que ofrecen las alternativas de cuero Napa negro y cuero Napa rojo. Así mismo, cuenta con pedales de acero, volante en cuero deportivo “S” achatado, espejo interior antideslumbrate y techo negro, entre otras.

Cockpit

Otros elementos que dejan al S4 a la vanguardia es el cuadro de instrumentos digital de 12,3″, Audi Virtual Cockpit, que integra el sistema de infotainment MMI Plus y MMI Navigation Plus; y el sistema de infotainment touschscreen Audi MMI de 10,1″ con tecnología de sonido háptico y con opciones de personalización a través de “Drag and Drop”, que permite mover los íconos de la pantalla de acuerdo a los gustos y necesidades del conductor. Este sistema es compatible con Android Auto y CarPlay. Por si fuese pcoo, incorpora un sistema de sonido Bang & Olufsen con 19 altavoces y climatizador de 3 zonas.

Potencia total del S4

El renovado sedán desarrollado por la división Audi Sport se mueve por un motor TFSI V6 de 3.0 litros turbo que desarrolla una potencia máxima de 354 Hp con un par máximo de 500 Nm, asociado a una caja automática Tiptronic de ocho relaciones, lo que le permite pasar de 0 a 100 km/h en tan apenas 4,7 segundos, con una velocidad punta de 250 km/h.

Este motor, además, ofrece la tecnología Audi Valvelift System (AVS) el que genera una mayor eficiencia en el uso del combustible sin restar dinamismo y deportividad a la experiencia de conducción.

Dynamic photo, Colour: Turbo blue

Tal como el resto de los modelos deportivos de la marca, cuenta con tracción integral inteligente quattro, aumentando los niveles de agarre, deportividad, aplomo y seguridad. A esto, se suma la suspensión deportiva S, que reduce la altura en 23 milímetros.

Otro detalle del nuevo S4 es el sistema Audi Drive Select, que permite modificar el comportamiento del vehículo a través de los modos Confort, Auto, Dynamic, Individual, y Efficiency, aumentando los niveles de personalización y respuesta de este sedán deportivo.

Static photo, Colour: Turbo blue

En seguridad, el renovado S4 ofrece sensores de retroceso delanteros y traseros, control crucero con limitador de velocidad, sensor de luz y lluvia; además de sistemas de asistencia como el aviso de Cambio de Carril, Audi Pre Sense Basic y Pre Sense Basic and Rear, tecnología que se mantiene activa durante todo el proceso de aceleración y desaceleración del vehículo, por lo que aporta en caso de un posible accidente, ya que detecta posible colisiones por la zaga y toma medidas de seguridad como pretensar los cinturones de seguridad, cierra la ventas y el sunroof, además de encender las luces de emergencia.