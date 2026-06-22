El segmento de las camionetas se recarga con nuevas energías

Lo hemos dicho hasta el cansancio, es cierto, pero es que realmente asistimos a una nueva revolución de la industria del automóvil. Y si no lo creen, pregúntenle a Ferrari, que hace unas semanas causó una gran batahola tras descubrir el Luce, su primer modelo 100% eléctrico, que no dejó indiferente a absolutamente nadie, generando criticas divididas e incluso tildándose como una traición a la casa del Cavallino Rampante.

Y es que claro, que una marca de la estirpe y herencia deportiva de Ferrari, haya decidido dar el gran paso, no es algo fácil de digerir. Sin embargo, hoy los tiempos lo ameritan y segmentos fuertemente ligados a la combustión, actualmente, transitan hacia la electromovilidad de manera más rápida de lo que podría pensarse.

Es el caso de las camionetas, en cuya oferta comienzan a proliferar aquellos modelos clasificados como de Nuevas Energías (NEVs, por sus siglas en inglés). Y nuestro mercado es fiel testigo de ello, pues solo durante el último año, se han sumado una decena de modelos con este tipo de propulsión.

En este sentido, las primeras en saltar al ruedo, fueron las pick-ups híbridas convencionales (HEVs), las cuales al día de hoy representan el 1% de las ventas de camionetas en Chile (enero-mayo 2026). Si bien es cierto que su participación en el mercado es aun muy marginal, ésta ha ido aumentando sostenidamente con los años y la oferta disponible.

En lo técnico, hablamos de aquellos modelos que utilizan un motor a combustión acompañado por un bloque eléctrico y una batería pequeña, la cual se recarga automáticamente mediante el frenado regenerativo y el propio funcionamiento del propulsor térmico.

En este tipo de camionetas, el motor eléctrico actúa principalmente como apoyo. Es decir, puede mover el auto por sí solo, pero únicamente en momentos puntuales, como al iniciar la marcha, maniobras de estacionamiento o a muy baja velocidad en ciudad. Debido al tamaño de su batería, no están pensados para recorrer largas distancias en modo 100% eléctrico.

La gran ventaja de esta tecnología aparece especialmente en ciudad, pues logra reducir considerablemente el consumo y las emisiones, sin modificar la experiencia de uso de un vehículo tradicional.

La primera camioneta híbrida en llegar a Chile, fue una full size. Hablamos de la Ford F-150 PowerBoost, que arribó a fines de 2021, marcando un precedente en el segmento. Tras ella, dos años más tarde, la firma del óvalo volvió a nutrir su oferta nacional con la Maverick híbrida. Dos modelos que -con todas sus versiones- se encuentran entre las 20 pick-ups más vendidas de este 2026 y que, en particular, han comercializado 123 y 76 ejemplares de sus variantes HEV, respectivamente.

“La recepción de la F-150 y Maverick híbridas ha sido positiva y confirma que existe un cliente cada vez más abierto a incorporar tecnologías electrificadas, siempre que estas mantengan las capacidades que se espera de una camioneta. Y es que estas versiones permiten combinar eficiencia, autonomía y desempeño sin requerir cambios importantes en los hábitos de uso, porque no necesitan conectarse a una red de carga”, señala Felipe Alvarado, Brand Manager de Ford.

“Ambas camionetas representan propuestas distintas, pero complementarias. Mientras una está enfocada en la versatilidad para el uso cotidiano; la otra lleva la electrificación al segmento full-size, manteniendo potencia, capacidad y funcionalidad. De ahí, que vemos esta tecnología como una solución concreta para avanzar hacia una movilidad más eficiente y sin renunciar a los atributos que definen a una pick-up”, agrega.

A modo de ejemplo, la F-150 híbrida se inscribe hoy como la versión tope de gama de la camioneta, ofreciendo una potencia de 430 Hp y un brutal torque máximo de 772 Nm. Además, puede llegar a ser casi un 20% más económica que la EcoBoost convencional.

PHEVs y REEVs

Al igual que en el segmento de los SUVs, la oferta de camionetas de Nuevas Energías no solo se nutre de híbridas convencionales (HEVs), sino también de híbridas enchufables (PHEVs) y eléctricas de rango extendido (REEVs). Conceptos y siglas que, por supuesto, guardan ciertas diferencias. Veamos.

Al igual que las HEVs, las Plug-in Hybrid Vehicle (PHEVs) también funcionan con un motor a combustión y otro eléctrico, pero incorporan una batería mucho más grande y potente, lo que les da autonomía para recorrer mayores distancias utilizando solo electricidad. Dependiendo del modelo, puede andar incluso más de 100 kilómetros en modo puramente eléctrico.

Ahora bien, tal y como su nombre lo indica, este tipo de modelos necesitan conectarse a una fuente de energía externa para recargar su batería, ya sea a un enchufe de la red domiciliaria o de una estación de carga.

Otra diferencia importante es que, cuando la batería se agota, el PHEV sigue funcionando como un híbrido convencional gracias al motor a combustión. Es decir, no existe riesgo de quedarse sin autonomía, como sí podría ocurrir en un vehículo 100% eléctrico.

En la práctica, la gran ventaja de un PHEV se traduce en el hecho de que una persona podría perfectamente utilizarlo durante la semana como si fuera un 100% eléctrico -yendo y viniendo del trabajo, por ejemplo- y el fin de semana salir de paseo a un destino más lejano e incluso fuera de ruta. Y es que este tipo de modelo siempre estará respaldado por el motor térmico y el estanque de combustible, que alberga lo mismo que en cualquier auto ICE convencional.

En nuestro país, las camionetas con tecnología híbrida enchufable llegaron recién el año pasado, alcanzando entonces una cuota de mercado del 0,28%. Porcentaje que actualmente asciende al 2,7%, con 697 ejemplares comercializados entre enero y mayo de 2026, según datos de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac).

De ese total, la Riddara RD6 PHEV anota 344 unidades, inscribiéndose como la pick-up con este tipo de sistema motriz más vendida de Chile. Un poco más atrás, le sigue la BYD Shark, con 215.

Importada por Tattersall Automotriz, Riddara debutó en octubre de 2024, con la versión 100% eléctrica del modelo en cuestión, a la que a fines del año pasado se le sumó la variante PHEV.

Esta última ofrece una autonomía 100% eléctrica de 82 km y un rango total superior a los 1.000 km, considerando el estanque de gasolina de 60 litros. Por otro lado, y a través de un enchufe de carga rápida (DC) de hasta 32 kW de potencia, puede recuperar del 10 al 100% en 32 minutos; en tanto que en un cargador AC (de hasta 6,6 kW) demora alrededor de 3 horas.

“Este tipo de camionetas captan la atención principalmente de usuarios y empresas que buscan maximizar la eficiencia de sus operaciones. Uno de los principales atractivos de las camionetas de nuevas energías es la reducción significativa de los costos operativos, no sólo por el menor costo de la energía en comparación con la gasolina, sino también, por el menor costo de mantención operativa de una flota, que, en este caso, no sólo es más simple, si no también más económico”, apunta María de la Paz Terán, gerente de marketing Tattersall Automotriz.

También a fines de 2025, llegó la primera camioneta eléctrica de rango extendido, es decir, la primera bajo la sigla REEV, por “Range Extended Electric Vehicle”. Se trata de la Changan Hunter REEV, una alternativa diferente entre las camionetas electrificadas. Y por qué, se preguntarán.

Pues bien, la versión ecológica de la Hunter utiliza el motor de combustión solo como generador de energía. Para recargar la batería del auto, la cual, a su vez, alimenta a uno o dos bloques eléctricos (según versión) encargados de la tracción.

Es decir, vehículos como la camioneta china son movidos exclusivamente por un motor eléctrico. El de combustión (que puede ser a gasolina o diésel) actúa solo como generador, cuando la batería se descarga hasta un nivel mínimo, entonces se enciende para generar la electricidad y alimentar el bloque eléctrico (o recargar la batería).

Finalmente, y si bien podría resultar abrumador tanta terminología y tecnología nueva, lo cierto es que todo ello llegó para quedarse y revolucionar el mercado de las pick-ups, sin temor a exagerar.